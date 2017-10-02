НТВ представил «Бесстыдников» и «Обратный отсчет» на Comic Con Russia 2017

В минувшие выходные телеканал НТВ впервые представил свои проекты на Comic Con Russia 2017. На самой яркой выставке, где собирают все новинки
поп-культуры, появились два сериала из нового контента канала — «Бесстыдники» и «Обратный отсчёт».
«Бесстыдники» совсем недавно вышли в эфир. 29 сентября посетители Comic Con смогли первыми увидеть и оценить новую серию еще до ее выхода на экраны. Поприветствовать гостей выставки и рассказать о картине пришли актеры сериала и режиссер. Героев картины можно было увидеть, что неудивительно, на «сцене злодеев».
Елизавета Мартинес: «Было очень приятно подняться на „сцену злодеев“ нашей дружной компанией и рассказать о нашем творении. Ну и, конечно, увидеть серию на большом экране».
Главный герой сериала — Гоша Груздев (Алексей Шевченков) — ленивый отец-одиночка, который живет вместе со своей семьей в доме, давно требующем капитального ремонта. Он давно забросил себя и совсем не заботится о детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась его старшая дочь Катя (Виктория Заболотная). Герои пройдут через множество комичных ситуаций, которые многократно докажут, что нет ничего важнее семьи.
А 1 октября на «сцене героев» появился Юрий Колокольников и представил сериал «Обратный отсчет», в котором актер исполнил главную роль.
Юрий Колокольников: «Я очень рад, что такое мероприятие уже проходит в России не первый раз. Это прекрасная площадка как для зрителей, так и для людей из индустрии, где получается насыщенный диалог, который дает новые возможности для визуального контента. И это большой шаг для НТВ представлять новый сериал на еще неосвоенной территории. Канал развивается, привлекает молодых зрителей, но при этом не теряет свой преданный контингент. Мы старались наделить детективный жанр определенным юмором. Мой герой предельно циничен, его работа, конечно, накладывает отпечаток на характер, тут не до сантиментов. При этом он очень ироничен. Не может не пошутить что-нибудь про очередной труп. Но вся его бравада и цинизм уходят во времена детства, которое в одной из серий к нему вернется».
Майор Корсаков (Юрий Колокольников) работает в оперативно-разыскном подразделении полиции. К подчиненным он внимателен, а к преступникам строг. В чрезвычайных ситуациях он не теряет хладнокровия. Его задача — не просто поймать преступника, но и удержать жертву от преступления.
Обуреваемые жаждой мести, не желающие ждать результатов официального расследования или мириться с ними, жертвы или их родственники вступают на скользкий путь самоуправства. Они полагают, что имеют моральное право выступить в роли судьи, а иногда и палача. По этой причине действия Корсакова и его сотрудников должны быть оперативными, а улики — железными. Каждое новое дело — это поединок со временем, в котором счет идет на минуты. Ведь на кону жизнь, судьба и доброе имя человека.
Новую серию «Бесстыдников» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в воскресенье в 23:00. А премьера «Обратного отсчета» — скоро на НТВ и НТВ.Ru.
Елизавета Мартинес: «Было очень приятно подняться на „сцену злодеев“ нашей дружной компанией и рассказать о нашем творении. Ну и, конечно, увидеть серию на большом экране».
Главный герой сериала — Гоша Груздев (Алексей Шевченков) — ленивый отец-одиночка, который живет вместе со своей семьей в доме, давно требующем капитального ремонта. Он давно забросил себя и совсем не заботится о детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась его старшая дочь Катя (Виктория Заболотная). Герои пройдут через множество комичных ситуаций, которые многократно докажут, что нет ничего важнее семьи.
А 1 октября на «сцене героев» появился Юрий Колокольников и представил сериал «Обратный отсчет», в котором актер исполнил главную роль.
Юрий Колокольников: «Я очень рад, что такое мероприятие уже проходит в России не первый раз. Это прекрасная площадка как для зрителей, так и для людей из индустрии, где получается насыщенный диалог, который дает новые возможности для визуального контента. И это большой шаг для НТВ представлять новый сериал на еще неосвоенной территории. Канал развивается, привлекает молодых зрителей, но при этом не теряет свой преданный контингент. Мы старались наделить детективный жанр определенным юмором. Мой герой предельно циничен, его работа, конечно, накладывает отпечаток на характер, тут не до сантиментов. При этом он очень ироничен. Не может не пошутить что-нибудь про очередной труп. Но вся его бравада и цинизм уходят во времена детства, которое в одной из серий к нему вернется».
Майор Корсаков (Юрий Колокольников) работает в оперативно-разыскном подразделении полиции. К подчиненным он внимателен, а к преступникам строг. В чрезвычайных ситуациях он не теряет хладнокровия. Его задача — не просто поймать преступника, но и удержать жертву от преступления.
Обуреваемые жаждой мести, не желающие ждать результатов официального расследования или мириться с ними, жертвы или их родственники вступают на скользкий путь самоуправства. Они полагают, что имеют моральное право выступить в роли судьи, а иногда и палача. По этой причине действия Корсакова и его сотрудников должны быть оперативными, а улики — железными. Каждое новое дело — это поединок со временем, в котором счет идет на минуты. Ведь на кону жизнь, судьба и доброе имя человека.
Новую серию «Бесстыдников» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в воскресенье в 23:00. А премьера «Обратного отсчета» — скоро на НТВ и НТВ.Ru.
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