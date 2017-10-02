Минпромторг продвигает 100-процентный утилизационный сбор

В Министерстве промышленности и торговли хотят уже со следующего года ввести требование о полной утилизации товаров и их упаковки, что грозит повышением цен.
Минпромторг решил ударными темпами взяться за улучшение экологии. Его письмо в Минприроды оказалось в распоряжении газеты «Коммерсант». С этого года производители и импортеры должны или утилизировать старые товары, или платить экологический сбор. Нормативы должны повышаться постепенно.
Но теперь в Минпромторге предлагают со следующего года ввести обязанность по стопроцентной утилизации для осветительного оборудования, через год — для бумаги, автомобильных шин и пластмассы, а к 2021-му году доберутся до холодильников, бытовой электроники и компьютеров.
Производители электробытовой техники и компьютеров говорят, что Минпромторг просто добивается роста цен для населения: исходя из нормативов, холодильники, например, могут подорожать почти на 2000 рублей.
Но теперь в Минпромторге предлагают со следующего года ввести обязанность по стопроцентной утилизации для осветительного оборудования, через год — для бумаги, автомобильных шин и пластмассы, а к 2021-му году доберутся до холодильников, бытовой электроники и компьютеров.
Производители электробытовой техники и компьютеров говорят, что Минпромторг просто добивается роста цен для населения: исходя из нормативов, холодильники, например, могут подорожать почти на 2000 рублей.
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