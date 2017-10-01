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    Получивший ранения в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолучивший ранения в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале

    Получивший ранения в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале

    5 комментариев
    • Фото: vk.com
    Получивший ранения в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале

    Получивший ранения в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале

    Получивший ранения в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале
    • Фото: vk.com

      • В Минобороны сообщили о смерти российского офицера, получившего ранения в Сирии.

      Сообщение пресс-службы Минобороны РФ: «В Москве, в главном военном клиническом госпитале Минобороны России скончался полковник Валерий Федянин».

      В Минобороны сообщили, что полковник Федянин получил ранения 22 сентября во время операции по доставке гуманитарной помощи.

      Сообщение пресс-службы Минобороны РФ: «22 сентября полковник Валерий Федянин организовывал доставку российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии гуманитарной помощи в один из населенных пунктов провинции Хама. Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения. Для оказания экстренной медицинской помощи полковник Федянин был оперативно доставлен из Сирии в Главный военный клинический госпиталь Минобороны России. Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось».

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