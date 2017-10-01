Получивший ранения в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале

В Минобороны сообщили о смерти российского офицера, получившего ранения в Сирии.

Сообщение пресс-службы Минобороны РФ: «В Москве, в главном военном клиническом госпитале Минобороны России скончался полковник Валерий Федянин».



В Минобороны сообщили, что полковник Федянин получил ранения 22 сентября во время операции по доставке гуманитарной помощи.



Сообщение пресс-службы Минобороны РФ: «22 сентября полковник Валерий Федянин организовывал доставку российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии гуманитарной помощи в один из населенных пунктов провинции Хама. Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения. Для оказания экстренной медицинской помощи полковник Федянин был оперативно доставлен из Сирии в Главный военный клинический госпиталь Минобороны России. Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось».