«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

    Девушка умерла в кафе в центре Москвы

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    Девушка умерла в кафе в центре Москвы

    Девушка умерла в кафе в центре Москвы

    Сыщики выясняют обстоятельства гибели посетительницы московского кафе.

    Девушка внезапно потеряла сознание и скончалась до приезда скорой в одном из кафе в Калашном переулке в центре столицы.

    По предварительным данным, причиной смерти девушки стала сердечная недостаточность. Для установления точной причины гибели москвички назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в столичном главке СК.

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