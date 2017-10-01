Девушка умерла в кафе в центре Москвы

Сыщики выясняют обстоятельства гибели посетительницы московского кафе.
Девушка внезапно потеряла сознание и скончалась до приезда скорой в одном из кафе в Калашном переулке в центре столицы.
По предварительным данным, причиной смерти девушки стала сердечная недостаточность. Для установления точной причины гибели москвички назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в столичном главке СК.
По предварительным данным, причиной смерти девушки стала сердечная недостаточность. Для установления точной причины гибели москвички назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в столичном главке СК.
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