Премьер Канады назвал терактом наезд автомобиля на людей в Эдмонтоне

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выпустил специальное заявление после инцидента в Эдмонтоне.
Джастин Трюдо назвал терактом наезд автомобиля на полицейского и пешеходов в городе Эдмонтон. Премьер-министр Канады добавил, что «глубоко обеспокоен и возмущен этой трагедией».
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Правительство Канады и все канадцы сейчас вместе с жителями Эдмонтона после субботнего теракта, в результате которого офицер полиции попал в больницу и несколько человек получили ранения, когда они собрались поприветствовать свою футбольную команду».
Вооруженный ножом мужчина напал на полицейского в Эдмонтоне, сел в автомобиль и протаранил толпу пешеходов. В результате нападений пострадали 5 человек. Злоумышленник был задержан, в его машине нашли флаг террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), передает ТАСС.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Правительство Канады и все канадцы сейчас вместе с жителями Эдмонтона после субботнего теракта, в результате которого офицер полиции попал в больницу и несколько человек получили ранения, когда они собрались поприветствовать свою футбольную команду».
Вооруженный ножом мужчина напал на полицейского в Эдмонтоне, сел в автомобиль и протаранил толпу пешеходов. В результате нападений пострадали 5 человек. Злоумышленник был задержан, в его машине нашли флаг террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), передает ТАСС.
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