«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

    Премьер Канады назвал терактом наезд автомобиля на людей в Эдмонтоне

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    • Фото: @ZoeHTodd / twitter.com
    Премьер Канады назвал терактом наезд автомобиля на людей в Эдмонтоне

    Премьер Канады назвал терактом наезд автомобиля на людей в Эдмонтоне

    Премьер Канады назвал терактом наезд автомобиля на людей в Эдмонтоне
  • Фото: @ZoeHTodd / twitter.com

    • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выпустил специальное заявление после инцидента в Эдмонтоне.

    Джастин Трюдо назвал терактом наезд автомобиля на полицейского и пешеходов в городе Эдмонтон. Премьер-министр Канады добавил, что «глубоко обеспокоен и возмущен этой трагедией».

    Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Правительство Канады и все канадцы сейчас вместе с жителями Эдмонтона после субботнего теракта, в результате которого офицер полиции попал в больницу и несколько человек получили ранения, когда они собрались поприветствовать свою футбольную команду».

    Вооруженный ножом мужчина напал на полицейского в Эдмонтоне, сел в автомобиль и протаранил толпу пешеходов. В результате нападений пострадали 5 человек. Злоумышленник был задержан, в его машине нашли флаг террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), передает ТАСС.

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