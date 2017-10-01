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Новые русские сенсации

    Житель Ленобласти задержан за избиение и изнасилование 8-летней девочки

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    Житель Ленобласти задержан за избиение и изнасилование 8-летней девочки

    Житель Ленобласти задержан за избиение и изнасилование <nobr>8-летней</nobr> девочки

    В Гатчинском районе Ленинградской области задержан 43-летний мужчина, надругавшийся над маленькой девочки.

    По данным следствия, накануне, 30 сентября, мужчина напал на ребенка у одного из домов в поселке Елизаветино. Злоумышленник как минимум четыре раза ударил девочку по голове, а потом, зажав своей жертве рот, изнасиловал ее.

    Задержать подозреваемого удалось по горячим следам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР.

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