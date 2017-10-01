В Латвии собирают подписи за демонтаж памятника освободителям Риги

Сбор подписей за демонтаж памятника освободителям Риги от
немецко-фашистских захватчиков стартовал на латвийском портале общественных инициатив.
По информации агентства BNS, сбор подписей инициировал Угис Полис. По его словам, этот монумент был открыт в 1985 году, когда Латвия входила в состав СССР.
«Памятник давно перестал быть местом памяти советских ветеранов, а превратился в место проведения „политического мероприятия 9 мая“», — написал Полис. При этом он совершенно бездоказательно утверждает, что торжества спонсируются Кремлем.
Полис называет памятник Победы «символом всех зверств, которые советская власть за 51 год учинила в Латвии». Автор идеи демонтажа предлагает провести эту процедуру за счет государства или привлечь латвийских военных.
Угис Полис отмечает, что инициатива демонтировать монумент ранее была отклонена мандатной комиссией Сейма. Парламент принял такое решение, так как договор между Латвией и Россией предписывает сохранять мемориалы и места массовых захоронений в обеих странах.
Полис считает возможным внести поправку в статью существующего договора, потому что Россия якобы в последние годы в одностороннем порядке «активно расторгает, игнорирует и не соблюдает международные соглашения». Если под инициативой Угиса Полиса подпишутся 10 тысяч граждан Латвии, Сейм будет обязан ее рассмотреть.
«Памятник давно перестал быть местом памяти советских ветеранов, а превратился в место проведения „политического мероприятия 9 мая“», — написал Полис. При этом он совершенно бездоказательно утверждает, что торжества спонсируются Кремлем.
Полис называет памятник Победы «символом всех зверств, которые советская власть за 51 год учинила в Латвии». Автор идеи демонтажа предлагает провести эту процедуру за счет государства или привлечь латвийских военных.
Угис Полис отмечает, что инициатива демонтировать монумент ранее была отклонена мандатной комиссией Сейма. Парламент принял такое решение, так как договор между Латвией и Россией предписывает сохранять мемориалы и места массовых захоронений в обеих странах.
Полис считает возможным внести поправку в статью существующего договора, потому что Россия якобы в последние годы в одностороннем порядке «активно расторгает, игнорирует и не соблюдает международные соглашения». Если под инициативой Угиса Полиса подпишутся 10 тысяч граждан Латвии, Сейм будет обязан ее рассмотреть.
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