Подозреваемые в каннибализме супруги Бакшеевы отрицают, что ели человечину

В ходе беседы с правозащитниками обвиняемый в убийствах житель Кубани Дмитрий Бакшеев заявил, что никогда не занимался каннибализмом.
С «краснодарскими каннибалами», супругами Бакшеевыми, встретились правозащитники — члены ОНК Краснодарского края Виктор Беликов и Сергей Левушкан, сообщает RT.
Подозреваемый в нескольких убийствах Дмитрий Бакшеев заявил, что никогда не занимался каннибализмом. Жена Бакшеева Наталья также отрицает, что практиковала каннибализм, и не считает себя виновной, пишет издание.
В начале недели на Кубани были арестованы муж и жена, проживающие в общежитии Краснодарского авиационного училища. Супругов подозревают в убийстве и расчленении человека и возможной причастности к другим преступлениям. Во время обысков в комнате Бакшеевых нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Останки убитой женщины лежали в подвале и на прилегающей территории. На кухне следователи нашли мясо неизвестного происхождения, а также лоскуты кожи. А в компьютере и на телефоне подозреваемого хранились фото с отрубленными частями тела: например, селфи с засунутой в рот человеческой рукой или напоминающий женскую голову предмет на блюде с мандаринами.
Подозреваемый в нескольких убийствах Дмитрий Бакшеев заявил, что никогда не занимался каннибализмом. Жена Бакшеева Наталья также отрицает, что практиковала каннибализм, и не считает себя виновной, пишет издание.
В начале недели на Кубани были арестованы муж и жена, проживающие в общежитии Краснодарского авиационного училища. Супругов подозревают в убийстве и расчленении человека и возможной причастности к другим преступлениям. Во время обысков в комнате Бакшеевых нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Останки убитой женщины лежали в подвале и на прилегающей территории. На кухне следователи нашли мясо неизвестного происхождения, а также лоскуты кожи. А в компьютере и на телефоне подозреваемого хранились фото с отрубленными частями тела: например, селфи с засунутой в рот человеческой рукой или напоминающий женскую голову предмет на блюде с мандаринами.
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