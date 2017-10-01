Следствие вели…
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Следствие вели…

    На свалке под Петербургом нашли мертвого младенца

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    На свалке под Петербургом нашли мертвого младенца

    На свалке под Петербургом нашли мертвого младенца

    В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела младенца на свалке в поселке Тракторное.

    Страшную находку сделал водитель бульдозера. Разравнивая мусор на полигоне, он наткнулся на тело новорожденного мальчика с фрагментом пуповины. Мертвый младенец был привезен мусоровозом из Санкт-Петербурга.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», сообщили в управлении СК по Ленинградской области.

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