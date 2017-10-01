Экс-глава британской разведки заявил о возможной атаке северокорейских хакеров

Лондонский Сити может подвергнуться кибератаке. Бывший руководитель британской разведки предупредил, что финансовому сектору угрожают северокорейские хакеры.
Как пишет издание The Sunday Times, о возможных нападениях на банковские структуры предупредил экс- глава британского Центра правительственной связи Роберт Ханниган, покинувший пост руководителя ведомства в марте.
Роберт Ханниган, бывший глава британского Центра правительственной связи (GCHQ): «По мере того, как санкции чувствуются все острее, Северная Корея ощущает все большую потребность с иностранной валюте. КНДР будет становиться агрессивнее и продолжит нападки на финансовый сектор. Северокорейские хакеры охотятся за нашими деньгами».
Ханниган считает, что КНДР еще не стала первой в этой области, постоянно совершенствует методы кибератак, продолжая сотрудничать с Ираном и преступными сообществами в Юго-Восточной Азии и Китае. При этом ответные шаги Запада Пхеньяна не особо страшны по причине слабой включенности национальной сети в общемировую. Бывший чиновник уверен, что угрозы кибербезопасности возникают из-за того, что при создании Интернета этой проблеме не уделили должного внимания.
Роберт Ханниган: «Через 20 лет думаю, люди будут поражены, что система безопасности не была встроена в Интернет, устройства и программное обеспечение».
В мае этого года произошла масштабная кибератака WannaCry, затронувшая более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Злоумышленники использовали модифицированную вредоносную программу американского АНБ. Сообщалось, что за этим нападением могут стоять хакеры, связанные с Пхеньяном. Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН назвал заявления о связях Севернй Кореи с мировой кибератакой смехотворными.
Роберт Ханниган, бывший глава британского Центра правительственной связи (GCHQ): «По мере того, как санкции чувствуются все острее, Северная Корея ощущает все большую потребность с иностранной валюте. КНДР будет становиться агрессивнее и продолжит нападки на финансовый сектор. Северокорейские хакеры охотятся за нашими деньгами».
Ханниган считает, что КНДР еще не стала первой в этой области, постоянно совершенствует методы кибератак, продолжая сотрудничать с Ираном и преступными сообществами в Юго-Восточной Азии и Китае. При этом ответные шаги Запада Пхеньяна не особо страшны по причине слабой включенности национальной сети в общемировую. Бывший чиновник уверен, что угрозы кибербезопасности возникают из-за того, что при создании Интернета этой проблеме не уделили должного внимания.
Роберт Ханниган: «Через 20 лет думаю, люди будут поражены, что система безопасности не была встроена в Интернет, устройства и программное обеспечение».
В мае этого года произошла масштабная кибератака WannaCry, затронувшая более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Злоумышленники использовали модифицированную вредоносную программу американского АНБ. Сообщалось, что за этим нападением могут стоять хакеры, связанные с Пхеньяном. Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН назвал заявления о связях Севернй Кореи с мировой кибератакой смехотворными.
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