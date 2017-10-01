В США опубликовано письмо любовницы Джима Керри, написанное перед самоубийством

В записке бывшая девушка Джима Керри обвинила комика в своей наркомании, унижениях и в том, что он сломал ее как личность.
Американские СМИ опубликовали письмо любовницы Джима Керри Катрионы Уайт. Предположительно, записку девушка могла написать примерно за два года до самоубийства.
Письмо самоубийцы прессе предоставили мать и бывший муж, авторство текста официально пока не подтверждено. Также не известно, получал ли ранее это послание сам Джим Керри, передает New York Daily News.
Катриона Уайт в письме обвиняет знаменитого любовника в том, что он пристрастил ее к наркотикам, подвергал унижениям, заразил двумя болезнями, передающимися половым путем, и «сломал как личность».
Уайт и Керри познакомились в 2012 году, они встречались несколько месяцев. В 2015 году отношения возобновились, но опять ненадолго, а после окончательного разрыва девушку обнаружили мертвой в ее квартире в Лос-Анджелесе.
С Керри вот уже несколько лет судятся бывший муж Уайт и мать погибшей девушки. В 2016-м актер выдвинул встречный иск. Он настаивает, что мать девушки после смерти дочери требовала от него выплаты компенсации, в том числе в форме покупки ей нового дома.
Письмо самоубийцы прессе предоставили мать и бывший муж, авторство текста официально пока не подтверждено. Также не известно, получал ли ранее это послание сам Джим Керри, передает New York Daily News.
Катриона Уайт в письме обвиняет знаменитого любовника в том, что он пристрастил ее к наркотикам, подвергал унижениям, заразил двумя болезнями, передающимися половым путем, и «сломал как личность».
Уайт и Керри познакомились в 2012 году, они встречались несколько месяцев. В 2015 году отношения возобновились, но опять ненадолго, а после окончательного разрыва девушку обнаружили мертвой в ее квартире в Лос-Анджелесе.
С Керри вот уже несколько лет судятся бывший муж Уайт и мать погибшей девушки. В 2016-м актер выдвинул встречный иск. Он настаивает, что мать девушки после смерти дочери требовала от него выплаты компенсации, в том числе в форме покупки ей нового дома.
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