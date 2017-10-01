Саудовский принц призвал Запад учиться у РФ методам борьбы с терроризмом

Сын третьего короля Саудовской Аравии Фейсала возглавлял спецслужбы и теперь уверяет, что исламистов нужно лечить в специальных центрах по дерадикализации. Принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд, знающий настоящую историю Усамы бен Ладена и «Аль-Каеды» , дал интервью в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

Принц Турки Фейсал, возглавлявший саудовские спецслужбы, — двоюродный брат сегодняшнего короля Салмана, отправленный в отставку самим королем за 10 дней до 11 сентября. Три года ему был запрещен въезд в Америку.



Турки Ибн Фейсал Аль Сауд, принц Саудовской Аравии, с 1977 г. по 2001 г. — начальник разведки Саудовской Аравии: «Меня отправили в отставку за несколько дней до 11 сентября. У нас не было никаких докладов, никаких данных о том, что готовится, и потом американцы объявили, что саудиты могут быть причастны. Почему? Потому что 15 граждан королевства участвовали в атаке. Ровно год назад была обнародована секретная часть расследования. В результате в докладе черным по белому написано: мы непричастны, все подозрения сняты. Там все переговоры, все передвижения террористов.



Де-факто мы — первая жертва „Аль-Каиды“. Мы — первые борцы с „Аль-Каидой“. И мы первыми начали бить тревогу и требовать, чтобы весь мир противостоял террористам сообща, чтобы страны делились развединформацией, потому что мы первые поняли, что именно наша разрозненность делает нас уязвимыми и террористы атакуют не только наши дома, они атакуют наши мозги, поэтому мы первыми решили открыть в нашей стране реабилитационные центры. Мы лечим тех, кто попал в руки проповедников ненависти, лечим как от зависимости. Мы создаем психологические портреты тех, кто подвергся радикализации, по этим портретам пытаемся работать на опережение. Мы развенчиваем их ложные идеалы. И мы заставляем их семьи нести ответственность за них».



Весь мир воюет с запрещенной в РФ экстремистской группировкой «Исламское государство», но исламисты, уже расползлись повсюду. Главная тема разговоров между Россией и Саудовской Аравией касается борьбы с радикалами. Принц Турки Фейсал возглавлял разведку и видел, как зарождалось «Исламское государство».



Турки Ибн Фейсал Аль Сауд: «Я не называю их „Исламским государством“, я использую арабское слово, которое переводится как „непристойный“, „нечестивый“. Они не страна, они не мусульмане. Они, „Аль-Каида“ и все остальные террористические группы — это симптом болезни, а сама болезнь — в Дамаске, Багдаде, Сане, Триполи — там, где власть слаба, там, где государство не состоялось. Террористы подобно песку просачиваются туда, где есть трещина. Помните, где все начиналось? В Ираке, во время американской оккупации. Они появились, когда там свергли власть, ничего нормального не построив взамен, поэтому надо бороться с причиной, а терроризм — это следствие».



Есть мнение, что принц Турки Фейсал в свое время заключил пакт с Усамой бен Ладеном: его отпускают на все четыре стороны, он обязан покинуть Саудовскую Аравию и Ближний Восток и никогда не устраивать здесь терактов.



Турки Ибн Фейсал Аль Сауд: «Когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, наше королевство было по другую сторону фронта. Нам всем, кто был на этой стороне, включая пакистанцев и американцев, моджахеды говорили: нам не нужны здесь ваши солдаты, нам нужны тренировочные лагеря, оружие, деньги, мы справимся. Усама бен Ладен на тот момент как раз отправился к ним.



Для меня он был мальчиком из хорошей семьи. Первое военное сражение, в котором он участвовал, произошло в приграничном городе Джаджи. Он потом рассказывал, что бомбардировка была настолько сильной, что он потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что советские танки уничтожены. Он сказал, что ангелы победили советские войска. Вот такая фольклорная история, которая дала ему ауру бойца.



Но Саудовская Аравия никогда его не спонсировала. А потом началась гражданская война племен, появились талибы, которые взяли его к себе. Я отправился к ним на переговоры, пытался убедить выдать его нашему суду, потому что к тому времени он стал уже организатором терактов и в нашей стране. Сначала они согласились, но потом взорвали американские посольства в Дар-эс-Саламе и Найроби. Это была „Аль-Каида“, которую Усама бен Ладен и основал, и американцы ударили „Томагавками“ по Афганистану. Лидер талибов Мулла Омар передумал и сказал, что не отдаст нам Усаму бен Ладена. Я тогда ответил: вы не понимаете, это- приговор не только Афганистану, вы погрузите в хаос весь мусульманский мир. И мы порвали все отношения с Талибаном. Это был 1998 год».



Экстремизм добрался до Европы, теракты уже совершают те, кто в Европе родился и наслушался проповедей радикалов.



Турки Ибн Фейсал Аль Сауд: «Европейцы должны посмотреть на себя и понять, почему эта молодежь, родившаяся и выросшая в Европе, тянется к этим криминальным группам. Они попадаются на удочку где? В тюрьмах, где за кражи и наркотики оказываются рядом с радикалами. Они выходят и под фальшивым флагом ислама начинают творить зло.



Путин прав в том, что у терроризма нет ни религии, ни национальности. Западу надо брать пример с России и не позволять фанатизму и сектантским движениям распространяться. Когда я был послом в Лондоне, я пытался объяснить британским чиновникам, что нельзя предоставлять трибуну имамам, которые посреди Лондона проповедуют терроризм и войну с неверными, им нельзя давать даже малейшего шанса быть услышанными.



Но мне сказали, что это свобода слова, а журналисты это слово разносят. Еще бы, когда такое несут с трибуны и так страшно выглядят! Да при этом все эти радикальные террористические группы сотрудничают между собой, а мы все таимся и не обмениваемся информацией, поэтому они нас и бьют. Организаторы терактов в Париже, Ницце, Лондоне, Брюсселе все общались, они все были связаны, в отличие от антитеррористических подразделений. Я был во главе очень мощной разведки. Поверьте, у нас нет другого выхода, как начать доверять друг другу, иначе такой, как Усама бен Ладен, снова попытается взять верх, это не мусульмане, это преступники».