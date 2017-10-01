Саудовский принц призвал Запад учиться у РФ методам борьбы с терроризмом

Сын третьего короля Саудовской Аравии Фейсала возглавлял спецслужбы и теперь уверяет, что исламистов нужно лечить в специальных центрах по дерадикализации. Принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд, знающий настоящую историю Усамы бен Ладена и
«Аль-Каеды», дал интервью в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Принц Турки Фейсал, возглавлявший саудовские спецслужбы, — двоюродный брат сегодняшнего короля Салмана, отправленный в отставку самим королем за 10 дней до 11 сентября. Три года ему был запрещен въезд в Америку.
Турки Ибн Фейсал Аль Сауд, принц Саудовской Аравии, с 1977 г. по 2001 г. — начальник разведки Саудовской Аравии: «Меня отправили в отставку за несколько дней до 11 сентября. У нас не было никаких докладов, никаких данных о том, что готовится, и потом американцы объявили, что саудиты могут быть причастны. Почему? Потому что 15 граждан королевства участвовали в атаке. Ровно год назад была обнародована секретная часть расследования. В результате в докладе черным по белому написано: мы непричастны, все подозрения сняты. Там все переговоры, все передвижения террористов.
Де-факто мы — первая жертва „Аль-Каиды“. Мы — первые борцы с „Аль-Каидой“. И мы первыми начали бить тревогу и требовать, чтобы весь мир противостоял террористам сообща, чтобы страны делились развединформацией, потому что мы первые поняли, что именно наша разрозненность делает нас уязвимыми и террористы атакуют не только наши дома, они атакуют наши мозги, поэтому мы первыми решили открыть в нашей стране реабилитационные центры. Мы лечим тех, кто попал в руки проповедников ненависти, лечим как от зависимости. Мы создаем психологические портреты тех, кто подвергся радикализации, по этим портретам пытаемся работать на опережение. Мы развенчиваем их ложные идеалы. И мы заставляем их семьи нести ответственность за них».
Весь мир воюет с запрещенной в РФ экстремистской группировкой «Исламское государство», но исламисты, уже расползлись повсюду. Главная тема разговоров между Россией и Саудовской Аравией касается борьбы с радикалами. Принц Турки Фейсал возглавлял разведку и видел, как зарождалось «Исламское государство».
Турки Ибн Фейсал Аль Сауд: «Я не называю их „Исламским государством“, я использую арабское слово, которое переводится как „непристойный“, „нечестивый“. Они не страна, они не мусульмане. Они, „Аль-Каида“ и все остальные террористические группы — это симптом болезни, а сама болезнь — в Дамаске, Багдаде, Сане, Триполи — там, где власть слаба, там, где государство не состоялось. Террористы подобно песку просачиваются туда, где есть трещина. Помните, где все начиналось? В Ираке, во время американской оккупации. Они появились, когда там свергли власть, ничего нормального не построив взамен, поэтому надо бороться с причиной, а терроризм — это следствие».
Есть мнение, что принц Турки Фейсал в свое время заключил пакт с Усамой бен Ладеном: его отпускают на все четыре стороны, он обязан покинуть Саудовскую Аравию и Ближний Восток и никогда не устраивать здесь терактов.
Турки Ибн Фейсал Аль Сауд: «Когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, наше королевство было по другую сторону фронта. Нам всем, кто был на этой стороне, включая пакистанцев и американцев, моджахеды говорили: нам не нужны здесь ваши солдаты, нам нужны тренировочные лагеря, оружие, деньги, мы справимся. Усама бен Ладен на тот момент как раз отправился к ним.
Для меня он был мальчиком из хорошей семьи. Первое военное сражение, в котором он участвовал, произошло в приграничном городе Джаджи. Он потом рассказывал, что бомбардировка была настолько сильной, что он потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что советские танки уничтожены. Он сказал, что ангелы победили советские войска. Вот такая фольклорная история, которая дала ему ауру бойца.
Но Саудовская Аравия никогда его не спонсировала. А потом началась гражданская война племен, появились талибы, которые взяли его к себе. Я отправился к ним на переговоры, пытался убедить выдать его нашему суду, потому что к тому времени он стал уже организатором терактов и в нашей стране. Сначала они согласились, но потом взорвали американские посольства в Дар-эс-Саламе и Найроби. Это была „Аль-Каида“, которую Усама бен Ладен и основал, и американцы ударили „Томагавками“ по Афганистану. Лидер талибов Мулла Омар передумал и сказал, что не отдаст нам Усаму бен Ладена. Я тогда ответил: вы не понимаете, это- приговор не только Афганистану, вы погрузите в хаос весь мусульманский мир. И мы порвали все отношения с Талибаном. Это был 1998 год».
Экстремизм добрался до Европы, теракты уже совершают те, кто в Европе родился и наслушался проповедей радикалов.
Турки Ибн Фейсал Аль Сауд: «Европейцы должны посмотреть на себя и понять, почему эта молодежь, родившаяся и выросшая в Европе, тянется к этим криминальным группам. Они попадаются на удочку где? В тюрьмах, где за кражи и наркотики оказываются рядом с радикалами. Они выходят и под фальшивым флагом ислама начинают творить зло.
Путин прав в том, что у терроризма нет ни религии, ни национальности. Западу надо брать пример с России и не позволять фанатизму и сектантским движениям распространяться. Когда я был послом в Лондоне, я пытался объяснить британским чиновникам, что нельзя предоставлять трибуну имамам, которые посреди Лондона проповедуют терроризм и войну с неверными, им нельзя давать даже малейшего шанса быть услышанными.
Но мне сказали, что это свобода слова, а журналисты это слово разносят. Еще бы, когда такое несут с трибуны и так страшно выглядят! Да при этом все эти радикальные террористические группы сотрудничают между собой, а мы все таимся и не обмениваемся информацией, поэтому они нас и бьют. Организаторы терактов в Париже, Ницце, Лондоне, Брюсселе все общались, они все были связаны, в отличие от антитеррористических подразделений. Я был во главе очень мощной разведки. Поверьте, у нас нет другого выхода, как начать доверять друг другу, иначе такой, как Усама бен Ладен, снова попытается взять верх, это не мусульмане, это преступники».
Турки Ибн Фейсал Аль Сауд, принц Саудовской Аравии, с 1977 г. по 2001 г. — начальник разведки Саудовской Аравии: «Меня отправили в отставку за несколько дней до 11 сентября. У нас не было никаких докладов, никаких данных о том, что готовится, и потом американцы объявили, что саудиты могут быть причастны. Почему? Потому что 15 граждан королевства участвовали в атаке. Ровно год назад была обнародована секретная часть расследования. В результате в докладе черным по белому написано: мы непричастны, все подозрения сняты. Там все переговоры, все передвижения террористов.
Де-факто мы — первая жертва „Аль-Каиды“. Мы — первые борцы с „Аль-Каидой“. И мы первыми начали бить тревогу и требовать, чтобы весь мир противостоял террористам сообща, чтобы страны делились развединформацией, потому что мы первые поняли, что именно наша разрозненность делает нас уязвимыми и террористы атакуют не только наши дома, они атакуют наши мозги, поэтому мы первыми решили открыть в нашей стране реабилитационные центры. Мы лечим тех, кто попал в руки проповедников ненависти, лечим как от зависимости. Мы создаем психологические портреты тех, кто подвергся радикализации, по этим портретам пытаемся работать на опережение. Мы развенчиваем их ложные идеалы. И мы заставляем их семьи нести ответственность за них».
Весь мир воюет с запрещенной в РФ экстремистской группировкой «Исламское государство», но исламисты, уже расползлись повсюду. Главная тема разговоров между Россией и Саудовской Аравией касается борьбы с радикалами. Принц Турки Фейсал возглавлял разведку и видел, как зарождалось «Исламское государство».
Турки Ибн Фейсал Аль Сауд: «Я не называю их „Исламским государством“, я использую арабское слово, которое переводится как „непристойный“, „нечестивый“. Они не страна, они не мусульмане. Они, „Аль-Каида“ и все остальные террористические группы — это симптом болезни, а сама болезнь — в Дамаске, Багдаде, Сане, Триполи — там, где власть слаба, там, где государство не состоялось. Террористы подобно песку просачиваются туда, где есть трещина. Помните, где все начиналось? В Ираке, во время американской оккупации. Они появились, когда там свергли власть, ничего нормального не построив взамен, поэтому надо бороться с причиной, а терроризм — это следствие».
Есть мнение, что принц Турки Фейсал в свое время заключил пакт с Усамой бен Ладеном: его отпускают на все четыре стороны, он обязан покинуть Саудовскую Аравию и Ближний Восток и никогда не устраивать здесь терактов.
Турки Ибн Фейсал Аль Сауд: «Когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, наше королевство было по другую сторону фронта. Нам всем, кто был на этой стороне, включая пакистанцев и американцев, моджахеды говорили: нам не нужны здесь ваши солдаты, нам нужны тренировочные лагеря, оружие, деньги, мы справимся. Усама бен Ладен на тот момент как раз отправился к ним.
Для меня он был мальчиком из хорошей семьи. Первое военное сражение, в котором он участвовал, произошло в приграничном городе Джаджи. Он потом рассказывал, что бомбардировка была настолько сильной, что он потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что советские танки уничтожены. Он сказал, что ангелы победили советские войска. Вот такая фольклорная история, которая дала ему ауру бойца.
Но Саудовская Аравия никогда его не спонсировала. А потом началась гражданская война племен, появились талибы, которые взяли его к себе. Я отправился к ним на переговоры, пытался убедить выдать его нашему суду, потому что к тому времени он стал уже организатором терактов и в нашей стране. Сначала они согласились, но потом взорвали американские посольства в Дар-эс-Саламе и Найроби. Это была „Аль-Каида“, которую Усама бен Ладен и основал, и американцы ударили „Томагавками“ по Афганистану. Лидер талибов Мулла Омар передумал и сказал, что не отдаст нам Усаму бен Ладена. Я тогда ответил: вы не понимаете, это- приговор не только Афганистану, вы погрузите в хаос весь мусульманский мир. И мы порвали все отношения с Талибаном. Это был 1998 год».
Экстремизм добрался до Европы, теракты уже совершают те, кто в Европе родился и наслушался проповедей радикалов.
Турки Ибн Фейсал Аль Сауд: «Европейцы должны посмотреть на себя и понять, почему эта молодежь, родившаяся и выросшая в Европе, тянется к этим криминальным группам. Они попадаются на удочку где? В тюрьмах, где за кражи и наркотики оказываются рядом с радикалами. Они выходят и под фальшивым флагом ислама начинают творить зло.
Путин прав в том, что у терроризма нет ни религии, ни национальности. Западу надо брать пример с России и не позволять фанатизму и сектантским движениям распространяться. Когда я был послом в Лондоне, я пытался объяснить британским чиновникам, что нельзя предоставлять трибуну имамам, которые посреди Лондона проповедуют терроризм и войну с неверными, им нельзя давать даже малейшего шанса быть услышанными.
Но мне сказали, что это свобода слова, а журналисты это слово разносят. Еще бы, когда такое несут с трибуны и так страшно выглядят! Да при этом все эти радикальные террористические группы сотрудничают между собой, а мы все таимся и не обмениваемся информацией, поэтому они нас и бьют. Организаторы терактов в Париже, Ницце, Лондоне, Брюсселе все общались, они все были связаны, в отличие от антитеррористических подразделений. Я был во главе очень мощной разведки. Поверьте, у нас нет другого выхода, как начать доверять друг другу, иначе такой, как Усама бен Ладен, снова попытается взять верх, это не мусульмане, это преступники».
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