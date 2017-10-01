Якутск остался без электричества из-за взрыва на ГРЭС

Якутск и его пригороды оказались обесточены
из-за аварии на Якутской ГРЭС.
Якутск и его пригороды остались в воскресенье без электричества из-за взрыва и возгорания на Якутской ГРЭС. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, пожар начался после взрыва на технологической подстанции. Площадь возгорания составила около 70 квадратных метров, в настоящее время оно локализовано.
В мэрии Якутска ТАСС подтвердили, что на электростанции произошла авария.
Дмитрий Садовничий, замглавы администрации Якутска: «Произошла авария на Якутской ГРЭС. В настоящее время в городе ведется подключение резервных источников питания. Думаю, что больших последствий аварийная ситуация не вызовет».
Местные СМИ рекомендуют жителям выключить из розеток все электроприборы, так как возможен скачок напряжения в электросети.
В мэрии Якутска ТАСС подтвердили, что на электростанции произошла авария.
Дмитрий Садовничий, замглавы администрации Якутска: «Произошла авария на Якутской ГРЭС. В настоящее время в городе ведется подключение резервных источников питания. Думаю, что больших последствий аварийная ситуация не вызовет».
Местные СМИ рекомендуют жителям выключить из розеток все электроприборы, так как возможен скачок напряжения в электросети.
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