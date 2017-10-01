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    Якутск остался без электричества из-за взрыва на ГРЭС. Якутия, взрывы, пожары, электростанции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯкутск остался без электричества из-за взрыва на ГРЭС

    Якутск остался без электричества из-за взрыва на ГРЭС

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    • Фото: Мэнгэ-Хангаластан теруттээхпит! / vk.com
    Якутск остался без электричества <nobr>из-за</nobr> взрыва на ГРЭС

    Якутск остался без электричества из-за взрыва на ГРЭС

    Якутск остался без электричества <nobr>из-за</nobr> взрыва на ГРЭС
    • Фото: Мэнгэ-Хангаластан теруттээхпит! / vk.com

      • Якутск и его пригороды оказались обесточены из-за аварии на Якутской ГРЭС.

      Якутск и его пригороды остались в воскресенье без электричества из-за взрыва и возгорания на Якутской ГРЭС. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, пожар начался после взрыва на технологической подстанции. Площадь возгорания составила около 70 квадратных метров, в настоящее время оно локализовано.

      В мэрии Якутска ТАСС подтвердили, что на электростанции произошла авария.

      Дмитрий Садовничий, замглавы администрации Якутска: «Произошла авария на Якутской ГРЭС. В настоящее время в городе ведется подключение резервных источников питания. Думаю, что больших последствий аварийная ситуация не вызовет».

      Местные СМИ рекомендуют жителям выключить из розеток все электроприборы, так как возможен скачок напряжения в электросети.

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