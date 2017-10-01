Знаменитый О. Джей Симпсон вышел на свободу

Один из самых известных заключенных Америки О. Джей Симпсон освободился после 9 лет заключения.
На прошлой неделе было удовлетворено прошение Симпсона об условно-досрочном освобождении под честное слово. Теперь же он вышел на свободу. Однако за ним еще 5 лет будет осуществляться надзор.
Как отмечает сайт «Вести.Ru», экс-звезда кино и американского футбола намерен обосноваться во Флориде.
О. Джей Симпсон — американский актер и профессиональный игрок в американский футбол. Однако всемирная слава к нему пришла после громкого процесса. В 1995 году он, несмотря на множество улик, был оправдан по делу об убийстве жены и ее молодого любовника. Адвокаты смогли убедить присяжных, что позволило Симпсону избежать смертной казни или пожизненного заключения.
А в 2008 году Симпсон был приговорен к 33 годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения за то, что он вместе с приятелями напал на коллекционера спортивных трофеев.
Как отмечает сайт «Вести.Ru», экс-звезда кино и американского футбола намерен обосноваться во Флориде.
О. Джей Симпсон — американский актер и профессиональный игрок в американский футбол. Однако всемирная слава к нему пришла после громкого процесса. В 1995 году он, несмотря на множество улик, был оправдан по делу об убийстве жены и ее молодого любовника. Адвокаты смогли убедить присяжных, что позволило Симпсону избежать смертной казни или пожизненного заключения.
А в 2008 году Симпсон был приговорен к 33 годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения за то, что он вместе с приятелями напал на коллекционера спортивных трофеев.
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