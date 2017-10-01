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    Москвич изобрел деревянный оружейный конструктор для детей

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    Москвич изобрел деревянный оружейный конструктор для детей

    Москвич изобрел деревянный оружейный конструктор для детей

    Москвич изобрел деревянный оружейный конструктор для детей

      Автор оружейного конструктора из дерева рассказал о своем изобретении.

      Деревянные пистолеты и винтовки — детище физика по образованию Марата Хадыева. В 90-е он закончил легендарный физтех — МФТИ, но по специальности (физика высоких плотностей энергии) работать ему не довелось. Ушел в бизнес. Игрушечное оружие — его любимый проект.

      Марат Хадыев, создатель деревянного конструктора-оружия: «Детям очень нравится винтовка: у нее есть взвод, можно прицелиться, и она издает достаточно громкий звук».

      А еще это не просто игрушка, а конструктор — вначале его надо собрать. Процесс не столько трудный, сколько кропотливый и требующий аккуратности. Помогать, скорее всего, будут родители, что поспособствует и развитию инженерных навыков у ребенка, и объединению семьи. Кстати, изначально Марат хотел сделать не пистолеты с винтовками, а резинкострел — офисную игрушку для метания канцелярских резинок и снятия стресса. Даже выпилил прототип. Но он оказался небезопасным.

      Марат Хадыев: «Резинка натянута от ствола к курку, и когда человек, ребенок целится, не дай бог она порвется и полетит в другую сторону — прямо в глаз. Решили отказаться от этого и просто использовать щелкающие механизмы».

      И это нашло своего потребителя — дети в восторге. Теперь у Марата столярный цех, где производят деревянные модели реально существующих пистолетов, винтовок и автоматов. Цена набора — от полутора до пяти с половиной тысяч рублей.

      Марат Хадыев — автор оружейного конструктора из дерева — умелец недели по версии программы «Чудо техники» на НТВ.

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