В Мурманской области тестируют желтую разметку на дорогах

Мурманская область перенимает скандинавский опыт: дорожные службы начали наносить желтую разметку на дорогах.
Мурманская область стала пилотным регионом, где дорожные службы начали наносить желтую разметку. Эксперимент согласован с ГИБДД и Росавтодором, сообщил «Интерфаксу» начальник ФКУ «Упрдор „Кола“» Сергей Гусев.
Желтая разметка уже появилась на 16-километровом участке федеральной трассы Р-21 «Кола».
Как отмечают специалисты, желтый спектр дорожной разметки лучше воспринимается водителями, полосы хорошо видно во время снегопада и под тонким слоем снега и, что особенно важно для Крайнего Севера, во время полярной ночи.
Желтая разметка уже появилась на 16-километровом участке федеральной трассы Р-21 «Кола».
Как отмечают специалисты, желтый спектр дорожной разметки лучше воспринимается водителями, полосы хорошо видно во время снегопада и под тонким слоем снега и, что особенно важно для Крайнего Севера, во время полярной ночи.
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