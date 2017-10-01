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    В Мурманской области тестируют желтую разметку на дорогах

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    В Мурманской области тестируют желтую разметку на дорогах

    В Мурманской области тестируют желтую разметку на дорогах

    Мурманская область перенимает скандинавский опыт: дорожные службы начали наносить желтую разметку на дорогах.

    Мурманская область стала пилотным регионом, где дорожные службы начали наносить желтую разметку. Эксперимент согласован с ГИБДД и Росавтодором, сообщил «Интерфаксу» начальник ФКУ «Упрдор „Кола“» Сергей Гусев.

    Желтая разметка уже появилась на 16-километровом участке федеральной трассы Р-21 «Кола».

    Как отмечают специалисты, желтый спектр дорожной разметки лучше воспринимается водителями, полосы хорошо видно во время снегопада и под тонким слоем снега и, что особенно важно для Крайнего Севера, во время полярной ночи.

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