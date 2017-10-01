Суперфильтр без сменных картриджей: испытание чудо-товаров

Программа протестировала дорогой суперфильтр для воды, которому не надо менять картриджи, и выяснила, стоит ли он своих денег.

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Суперфильтр для воды



По заявлениям производителя, этот фильтр способен задерживать 99% загрязнений. Все дело в металлической нити (тоньше человеческого волоса), намотанной на основание. Зазоры между витками — всего 1 микрометр. Внутри стержень покрыт серебром, что должно обеспечивать дополнительный антисептический эффект. И главное — такому фильтру не нужны сменные картриджи. Достаточно просто открыть нижний клапан, и вся собравшаяся грязь отправится в канализацию. За модель для квартиры и дачи придется заплатить около 9 000 рублей.



Однако на практике оказалось, что микрозазоры работают не так хорошо, как обещано. Исследование в лаборатории показало, что вода из-под крана не стала существенно чище. Воду из скважины фильтру удалось немного очистить от органических загрязнений — азотистых соединений, углеводородов, но с железом, которое давало ржавый цвет, он не справился. Равно как и с микробами в образце из водоема. А ведь размер бактерий — больше 1 микрометра, и значит, они должны быть задержаны чудо-проволокой. Но после очистки микроорганизмов осталось столько же, сколько было до нее.



Более того, специалисты советуют, прежде чем идти в магазин за фильтром, сделать анализ воды в доме. Может, никакой прибор для очистки не нужен вовсе. А если уж он и требуется, то выбирать надо такой, который будет прицельно бороться с конкретными загрязнениями. Где-то хватит обычного кувшинного фильтра, а где-то не обойтись без мощного, который сначала превращает воду в почти дистиллированную, а потом добавляет в нее полезные соли.

