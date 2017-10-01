Лучшие российские серферы съехались в Сочи на необычный фестиваль

В Сочи открылся фестиваль серф-культуры . На нем наградят первых чемпионов России по серфингу. В прошлом году этот вид спорта включили в число олимпийских, поэтому сейчас самое время укрощать волны и готовиться к Играм 2020 года.

Доски для серфинга тщательно натирают воском, чтобы они лучше скользили по воде. Это обязательная процедура перед стартом. Опытные спортсмены, обкатавшие волны самых популярных у серферов площадок мира, в этом году съехались в Сочи. Здесь впервые прошел этап официального чемпионата России по этому виду спорта.



Сергей Расшиваев, президент Российской ассоциации серфинга: «В Сочи отличные волны. Те, кто катается на Бали, говорят „вау“, когда им показывают соревнования в Сочи. Уверен, что Сочи есть потенциал, в ближайшее время это место станет культовым».



Серфинг родился на Таити почти полторы тысячи лет назад и считался развлечением для знати. Только августейшие особы могли оседлать волну. Сегодня серфинг включен программу Олимпийских игр в Токио 2020 года. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Михайлова.