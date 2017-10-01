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    Пятилетнему Вадиму срочно нужны деньги на операцию за границей. SOS, благотворительность, болезни, дети и подростки, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПятилетнему Вадиму срочно нужны деньги на операцию за границей

    Пятилетнему Вадиму срочно нужны деньги на операцию за границей

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    Пятилетнему Вадиму срочно нужны деньги на операцию за границей

    Пятилетнему Вадиму срочно нужны деньги на операцию за границей

    Пятилетнему Вадиму срочно нужны деньги на операцию за границей

      Семья пятилетнего Вадима Бойко из Белореченска с тревогой ждет холодов. Мальчик даже летом вынужден ходить в шапке, чтобы не простудить больное ухо. У ребенка обнаружено сложнейшее заболевание слухового прохода, которое полностью вылечить можно только за границей. День операции Вадиму уже назначен, осталось собрать 5 миллионов рублей. Для родителей это неподъемная сумма.

      На первый взгляд может показаться, что пятилетний Вадим ничем не отличается от остальных детей — очень активный, любит мастерить. Родителям даже пришлось купить набор настоящих инструментов, потому что сын постоянно что-то крутит, разбирает. Сегодня пришла очередь самоката.

      Шапка — единственное, что отличает Вадима от сверстников. Головной убор мальчик носит и зимой, и летом. Мама строго за этим следит, потому что от этого зависит жизнь сына. У ребенка отсутствует ушная раковина и слуховой проход правого уха. Самая обычная простуда, не говоря уже об отите, влечет за собой самые серьезные последствия, вплоть до менингита.

      Анастасия Бойко, мама Вадима Бойко: «Продукты воспаления, которые накапливаются в ухе, можно промыть. В больном ухе этого сделать нельзя. Это все накапливается и ведет к опухоли».

      Год назад Вадим простыл, здоровое ухо перестало слышать. Мальчик полностью оглох. Четыре месяца понадобилось врачам и родителям, чтобы вылечить катаральный отит. Удалось частично восстановить слуховую функцию, но никто не дает гарантий, что это получится в следующий раз. Помочь Вадиму может дорогостоящая операция за границей. Зарубежные врачи готовы не только сделать пластику и воссоздать ушную раковину, но и открыть слуховой канал, а значит полностью восстановить слух.

      Анастасия Бойко: «Мы мечтаем о том, чтобы ребенок наш слышал и был здоров, пошел в обычную школу».

      Операция обойдется в 5 миллионов рублей. Для семьи из кубанской глубинки это запредельная сумма. Их дом стоит почти в 2 раза меньше. Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Пикулин, родители уже самостоятельно нашли сумму на депозит в клинике. Это означает что, что у Вадима уже есть конкретная дата операции — 14 февраля 2018 года. Но все необходимые деньги нужно собрать и перечислить на счет медучреждения до конца ноября этого года, иначе мальчик потеряет очередь и в следующий раз его смогут записать только в 2020 году.

      Чтобы помочь Вадиму, отправьте СМС со словом «счастье» на номер 7715, через пробел указав любую сумму пожертвования. Например: счастье 300. Пожертвование можно сделать и на сайте фонда «Край добра».

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