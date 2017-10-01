Пятилетнему Вадиму срочно нужны деньги на операцию за границей

Семья пятилетнего Вадима Бойко из Белореченска с тревогой ждет холодов. Мальчик даже летом вынужден ходить в шапке, чтобы не простудить больное ухо. У ребенка обнаружено сложнейшее заболевание слухового прохода, которое полностью вылечить можно только за границей. День операции Вадиму уже назначен, осталось собрать 5 миллионов рублей. Для родителей это неподъемная сумма.
На первый взгляд может показаться, что пятилетний Вадим ничем не отличается от остальных детей — очень активный, любит мастерить. Родителям даже пришлось купить набор настоящих инструментов, потому что сын постоянно что-то крутит, разбирает. Сегодня пришла очередь самоката.
Шапка — единственное, что отличает Вадима от сверстников. Головной убор мальчик носит и зимой, и летом. Мама строго за этим следит, потому что от этого зависит жизнь сына. У ребенка отсутствует ушная раковина и слуховой проход правого уха. Самая обычная простуда, не говоря уже об отите, влечет за собой самые серьезные последствия, вплоть до менингита.
Анастасия Бойко, мама Вадима Бойко: «Продукты воспаления, которые накапливаются в ухе, можно промыть. В больном ухе этого сделать нельзя. Это все накапливается и ведет к опухоли».
Год назад Вадим простыл, здоровое ухо перестало слышать. Мальчик полностью оглох. Четыре месяца понадобилось врачам и родителям, чтобы вылечить катаральный отит. Удалось частично восстановить слуховую функцию, но никто не дает гарантий, что это получится в следующий раз. Помочь Вадиму может дорогостоящая операция за границей. Зарубежные врачи готовы не только сделать пластику и воссоздать ушную раковину, но и открыть слуховой канал, а значит полностью восстановить слух.
Анастасия Бойко: «Мы мечтаем о том, чтобы ребенок наш слышал и был здоров, пошел в обычную школу».
Операция обойдется в 5 миллионов рублей. Для семьи из кубанской глубинки это запредельная сумма. Их дом стоит почти в 2 раза меньше. Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Пикулин, родители уже самостоятельно нашли сумму на депозит в клинике. Это означает что, что у Вадима уже есть конкретная дата операции — 14 февраля 2018 года. Но все необходимые деньги нужно собрать и перечислить на счет медучреждения до конца ноября этого года, иначе мальчик потеряет очередь и в следующий раз его смогут записать только в 2020 году.
Чтобы помочь Вадиму, отправьте СМС со словом «счастье» на номер 7715, через пробел указав любую сумму пожертвования. Например: счастье 300. Пожертвование можно сделать и на сайте фонда «Край добра».
Шапка — единственное, что отличает Вадима от сверстников. Головной убор мальчик носит и зимой, и летом. Мама строго за этим следит, потому что от этого зависит жизнь сына. У ребенка отсутствует ушная раковина и слуховой проход правого уха. Самая обычная простуда, не говоря уже об отите, влечет за собой самые серьезные последствия, вплоть до менингита.
Анастасия Бойко, мама Вадима Бойко: «Продукты воспаления, которые накапливаются в ухе, можно промыть. В больном ухе этого сделать нельзя. Это все накапливается и ведет к опухоли».
Год назад Вадим простыл, здоровое ухо перестало слышать. Мальчик полностью оглох. Четыре месяца понадобилось врачам и родителям, чтобы вылечить катаральный отит. Удалось частично восстановить слуховую функцию, но никто не дает гарантий, что это получится в следующий раз. Помочь Вадиму может дорогостоящая операция за границей. Зарубежные врачи готовы не только сделать пластику и воссоздать ушную раковину, но и открыть слуховой канал, а значит полностью восстановить слух.
Анастасия Бойко: «Мы мечтаем о том, чтобы ребенок наш слышал и был здоров, пошел в обычную школу».
Операция обойдется в 5 миллионов рублей. Для семьи из кубанской глубинки это запредельная сумма. Их дом стоит почти в 2 раза меньше. Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Пикулин, родители уже самостоятельно нашли сумму на депозит в клинике. Это означает что, что у Вадима уже есть конкретная дата операции — 14 февраля 2018 года. Но все необходимые деньги нужно собрать и перечислить на счет медучреждения до конца ноября этого года, иначе мальчик потеряет очередь и в следующий раз его смогут записать только в 2020 году.
Чтобы помочь Вадиму, отправьте СМС со словом «счастье» на номер 7715, через пробел указав любую сумму пожертвования. Например: счастье 300. Пожертвование можно сделать и на сайте фонда «Край добра».
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