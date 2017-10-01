Минобороны Польши считает, что его стране нужны 2 дивизии армии США

Глава Минобороны Польши объяснил, сколько американских военнослужащих необходимо разместить в стране «для успешной обороны».
Выступая в эфире одного из польских телеканалов глава Минобороны Польши ответил на вопрос о том, сколько американских солдат должно быть размещено в стране, чтобы она чувствовала себя в безопасности.
Антоний Мачеревич, министр обороны Польши: «С точки зрения успешности обороны Польши, наверное, должно быть минимум две дивизии. Без сомнения, две дивизии — это не много. Это столько, сколько нам нужно».
Мачеревич также напомнил об Основополагающем акте «Россия — НАТО», который ограничивает возможность размещения сил НАТО и США в Польше. Сейчас в Польше дислоцирован батальон НАТО, численностью около 1 тысячи военнослужащих. А в рамках операции Atlantic Resolve в Польше присутствует американская танковая бригада численностью около 3 тысяч военнослужащих и сотен единиц бронетехники, пишет ТАСС.
Антоний Мачеревич, министр обороны Польши: «С точки зрения успешности обороны Польши, наверное, должно быть минимум две дивизии. Без сомнения, две дивизии — это не много. Это столько, сколько нам нужно».
Мачеревич также напомнил об Основополагающем акте «Россия — НАТО», который ограничивает возможность размещения сил НАТО и США в Польше. Сейчас в Польше дислоцирован батальон НАТО, численностью около 1 тысячи военнослужащих. А в рамках операции Atlantic Resolve в Польше присутствует американская танковая бригада численностью около 3 тысяч военнослужащих и сотен единиц бронетехники, пишет ТАСС.
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