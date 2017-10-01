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    Аркадий Дворкович и Синдзо Абэ провели переговоры в Киото

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    • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС
    Аркадий Дворкович и Синдзо Абэ провели переговоры в Киото

    Аркадий Дворкович и Синдзо Абэ провели переговоры в Киото

    Аркадий Дворкович и Синдзо Абэ провели переговоры в Киото
  • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

    • Вице-премьер РФ и премьер Японии обсудили двусторонние отношения.

    Алия Самигуллина, пресс-секретарь вице-премьера: «Вице-премьер Аркадий Дворкович встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Они обсудили двухсторонние отношения в сфере экономики, промышленности, региональное сотрудничество и другие направления взаимодействия, а также международные вопросы».

    Дворкович прибыл в Киото для участия в Международном форуме науки и технологии (STS-форума), посвященном сотрудничеству науки и бизнеса. Как пишет ТАСС, Дворкович пригласил японских болельщиков на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

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