В Калифорнии расследуют гибель человека при падении с вертолета в океан

В Малибу мужчина упал или выпрыгнул с частного вертолета в океан и погиб.
Как пишет Los Angeles Times, полиция американского города Малибу ведет расследование происшествия у побережья, где в полутора метрах от берега было обнаружено тело погибшего мужчины.
По информации спасателей, мужчина упал или намеренно выпрыгнул в воду в частного вертолета и погиб. Местная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личность погибшего.
По информации спасателей, мужчина упал или намеренно выпрыгнул в воду в частного вертолета и погиб. Местная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личность погибшего.
In #Malibu just now & hearing someone jumped out of helicopter pic.twitter.com/0fYmwls7d5— Suzan Hughes (@SuzanHughes) 30 сентября 2017 г.
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