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Таинственная Россия

    В Калифорнии расследуют гибель человека при падении с вертолета в океан

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    В Калифорнии расследуют гибель человека при падении с вертолета в океан

    В Калифорнии расследуют гибель человека при падении с вертолета в океан

    В Малибу мужчина упал или выпрыгнул с частного вертолета в океан и погиб.

    Как пишет Los Angeles Times, полиция американского города Малибу ведет расследование происшествия у побережья, где в полутора метрах от берега было обнаружено тело погибшего мужчины.

    По информации спасателей, мужчина упал или намеренно выпрыгнул в воду в частного вертолета и погиб. Местная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личность погибшего.


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