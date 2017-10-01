В Австрии вступил в силу запрет на ношение паранджи и масок

С 1 октября в Австрии начал действовать закон, запрещающий скрывать лицо в общественных местах.

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Согласно федеральному закону Австрии о запрете сокрытия лица в общественных местах, за ношение паранджи, бурки и никаба придется выплатить штраф в размере 150 евро. Аналогичную сумму придется выплатить за использование масок и любое сокрытие лица в общественном месте, включая транспорт, шарфом или другими предметами одежды.



Запрет не распространяется на хиджабы или другие платки, оставляющие открытым лицо. Также исключением в законе признаны медицинские повязки, при наличии предписания врача о ее ношении, или при рекомендации экстренных служб из-за угрозы смога.



Любые другие маски разрешается носить только по традиционным праздникам, в маскарад, во время театральных представлений. Также лицо не запрещено закрывать, если это связано с профессиональной деятельностью человека. Лицо разрешено закрывать клоунам, артистам, медицинским работникам, пожарным, строителям и так далее.



Действие закона распространяется на жителей страны, гостей и туристов. Цель нового австрийского закона заключается в содействии интеграции мигрантов из стран Ближнего Востока в австрийское общество. О вступлении в силу нового закона заранее были проинформированы посольства других стран, международные организации и мусульманская община Австрии.



Полицейским раздали брошюры на немецком, английском, турецком и арабском языке, в которых объясняется требование австрийского закона. Полицейский предложит ознакомиться с ними и потребует открыть лицо. В случае неисполнения нарушителя или нарушительницу препроводят в полицейский участок, где им будет выписан штраф.



Также с 1 октября будет усилен полицейский контроль за исполнением нового закона в зоне прилета венского аэропорта Швехат. Ранее женщины в парандже проходили контроль в специальной комнате, в присутствии женщин-полицейских. Теперь эта мера отменена. Любой человек, пересекающий границу Австрии, обязан держать свое лицо открытым.