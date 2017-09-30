Агрессивное «существо» напало на Бузову во время концерта: видео

Неизвестный мужчина набросился на Ольгу Бузову во время выступления в Дубае.
На произошедшее оперативно отреагировали охранники, которые поспешили вырвать Бузову из рук злоумышленника и убрать его со сцены.
Сама певица назвала нападавшего «нелюдем» и заявила, что ей очень хотелось, чтобы «рядом был настоящий мужчина, который бы объяснил этому существу, как надо себя вести с девушками».
Если честно, мне бы не хотелось афишировать и комментировать произошедшее вчера на концерте в первую очередь, чтоб не расстраивать моих близких, мою семью…но, к сожалению, от СМИ ничего не скроешь. Может оно и к лучшему. Не хочется уделять своё время описывая чувства, которые до сих пор я испытываю. Мне противно, что такие мужчины (если, конечно, их так можно назвать) есть. Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку — становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня. Для меня понятие слова «мужчина» как минимум включает в себя достоинство. Накинуться на беззащитную девушку во время выступления — это не достойно. Я очень хочу верить, что таких «нелюдей» не так много…но всё же, это действительно страшно. Что происходит с этим миром? С людьми? Почему злость и ненависть стали переполнять сердца? Почему истинные ценности ушли на задний план? И почему люди, которые с гордостью должны носить звание «мужчины» так легко с ним расстаются, и превращаются в животных? Мне страшно 😔😔😔 В тот момент, когда это всё произошло, мне так сильно захотелось, чтобы рядом со мной был настоящий мужчина, который бы объяснил этому существу как надо себя вести с девушками…но я достаточно быстро пришла в себя, и продолжила петь для своих людей…К счастью, это случилось в конце моего выступления, когда я исполняла ремикс под песню #подзвукипоцелуев 😔 А все эмоции я позволила себе только после концерта, когда меня никто не видел…я верю, что отвечая злом на зло — мы только увеличиваем поток негатива…поэтому просто надеюсь, что ваша любовь и моя любовь к вам- усмирит это необъяснимое, неподдающееся никаким оправданиям поведение… Спасибо большое моим ребятам, которые быстро среагировали…и спасибо вам, мои люди, которые провожали меня бурными аплодисментами и пели вместе со мной🙏🏻💋я вас люблю ❤️ #хочубытьсамойсильной
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