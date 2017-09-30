Агрессивное «существо» напало на Бузову во время концерта: видео

Неадекватный мужчина поднялся на сцену, схватил певицу и попытался выхватить у нее микрофон.На произошедшее оперативно отреагировали охранники, которые поспешили вырвать Бузову из рук злоумышленника и убрать его со сцены.Сама певица назвала нападавшего «нелюдем» и заявила, что ей очень хотелось, чтобы «рядом был настоящий мужчина, который бы объяснил этому существу, как надо себя вести с девушками».