«Вдали от столиц»: Google и НТВ приглашают поделиться вдохновляющими историями и проектами

Компания Google при поддержке Агентства стратегических инициатив запустила невероятный и совершенно уникальный конкурс «Вдали от столиц», с помощью которого абсолютно каждый теперь сможет сделать свою идею известной на всю страну.
Зачастую бывает так, что в массе событий и информационных сенсаций, которые происходят в стране и мире, остаются незамеченными истории отдельных людей. Людей, которые делают что-то важное и на деле хотят изменить мир и нашу жизнь к лучшему.
И теперь у этих талантливых людей есть площадка, где они могут заявить о себе и рассказать о своем проекте миллионам жителей России. За две недели на официальном сайте проекта «Вдали от столиц» уже появились сотни вдохновляющих историй. С помощью всем известного и популярного сервиса Google Карты уже сейчас можно увидеть, что приходят они из десятков регионов — от Калининграда до Камчатки.
Рассказать о достойных внимания проектах может каждый. Подать заявку можно прямо на сайте проекта «Вдали от Столиц». Не забудьте поделиться понравившимися историями в социальных сетях. Присылайте свои заявки до 3 октября, и вы увидите себя не только в Интернете, но и в эфире «Центрального телевидения».
И теперь у этих талантливых людей есть площадка, где они могут заявить о себе и рассказать о своем проекте миллионам жителей России. За две недели на официальном сайте проекта «Вдали от столиц» уже появились сотни вдохновляющих историй. С помощью всем известного и популярного сервиса Google Карты уже сейчас можно увидеть, что приходят они из десятков регионов — от Калининграда до Камчатки.
Рассказать о достойных внимания проектах может каждый. Подать заявку можно прямо на сайте проекта «Вдали от Столиц». Не забудьте поделиться понравившимися историями в социальных сетях. Присылайте свои заявки до 3 октября, и вы увидите себя не только в Интернете, но и в эфире «Центрального телевидения».
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