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Ты супер! Танцы

    Охотник за игиловцами: уничтоживший 300 террористов снайпер погиб в Ираке

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    • Фото: Supporters Popular Mobilization In Iraq / youtube.com
    Охотник за игиловцами: уничтоживший 300 террористов снайпер погиб в Ираке

    Охотник за игиловцами: уничтоживший 300 террористов снайпер погиб в Ираке

    Охотник за игиловцами: уничтоживший 300 террористов снайпер погиб в Ираке
  • Фото: Supporters Popular Mobilization In Iraq / youtube.com

    • Шиитское ополчение Ирака объявило о гибели своего главного снайпера.

    Стрелок Абу Тахсина ас-Салихи, которого называли Охотником за игиловцами и Шейхом снайперов, получил смертельное ранение во время боя за населенный пункт Эль-Хавиджа, который находится на севере Ирака.

    Как сообщает РИА Новости, на похоронах бойца в его родной Басре собрались командиры ополчения, приехал и представитель духовного лидера шиитов Ирака Аятоллы Али ас-Систани.

    Абу Тахсин ас-Салихи был ветераном иракской армии. Он принимал участие во всех воинах, которые вел Багдад с 1973 года. Прозвище снайпер получил за то, что уничтожил 321 боевика запрещенного «Исламского государства».

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