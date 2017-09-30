Охотник за игиловцами: уничтоживший 300 террористов снайпер погиб в Ираке

Шиитское ополчение Ирака объявило о гибели своего главного снайпера.
Стрелок Абу Тахсина ас-Салихи, которого называли Охотником за игиловцами и Шейхом снайперов, получил смертельное ранение во время боя за населенный пункт Эль-Хавиджа, который находится на севере Ирака.
Как сообщает РИА Новости, на похоронах бойца в его родной Басре собрались командиры ополчения, приехал и представитель духовного лидера шиитов Ирака Аятоллы Али ас-Систани.
Абу Тахсин ас-Салихи был ветераном иракской армии. Он принимал участие во всех воинах, которые вел Багдад с 1973 года. Прозвище снайпер получил за то, что уничтожил 321 боевика запрещенного «Исламского государства».
Как сообщает РИА Новости, на похоронах бойца в его родной Басре собрались командиры ополчения, приехал и представитель духовного лидера шиитов Ирака Аятоллы Али ас-Систани.
Абу Тахсин ас-Салихи был ветераном иракской армии. Он принимал участие во всех воинах, которые вел Багдад с 1973 года. Прозвище снайпер получил за то, что уничтожил 321 боевика запрещенного «Исламского государства».
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