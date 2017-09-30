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    Югорская школьница отравила одноклассников транквилизаторами

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    Югорская школьница отравила одноклассников транквилизаторами

    Югорская школьница отравила одноклассников транквилизаторами

    Следователи проводят проверку после отравления югорских школьников таблетками, которые принесла в класс 12-летняя девочка.

    По данным пресс-службы СУ СКР по региону, девочка принесла в школу таблетки «Феназепам». Школьница употребила относящийся к группе транквилизаторов препарат сама и предложила другим детям как витамины.

    В результате, помимо самой девочки, таблетки выпили еще девять школьников. Двое из них, старшему из которых 13 лет, госпитализированы с отравлением. Остальных детей осмотрели врачи и отпустили домой под наблюдение родителей.

    Инцидент произошел в поселке Пионерский Советского района. По факту произошедшего проводится проверка.

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