Югорская школьница отравила одноклассников транквилизаторами

Следователи проводят проверку после отравления югорских школьников таблетками, которые принесла в класс
12-летняя девочка.
По данным пресс-службы СУ СКР по региону, девочка принесла в школу таблетки «Феназепам». Школьница употребила относящийся к группе транквилизаторов препарат сама и предложила другим детям как витамины.
В результате, помимо самой девочки, таблетки выпили еще девять школьников. Двое из них, старшему из которых 13 лет, госпитализированы с отравлением. Остальных детей осмотрели врачи и отпустили домой под наблюдение родителей.
Инцидент произошел в поселке Пионерский Советского района. По факту произошедшего проводится проверка.
В результате, помимо самой девочки, таблетки выпили еще девять школьников. Двое из них, старшему из которых 13 лет, госпитализированы с отравлением. Остальных детей осмотрели врачи и отпустили домой под наблюдение родителей.
Инцидент произошел в поселке Пионерский Советского района. По факту произошедшего проводится проверка.
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