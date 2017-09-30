В Театре на Таганке к 100-летию Любимова открыли масштабную экспозицию

Сегодня легендарному режиссеру Юрию Любимову могло бы исполниться 100 лет. В честь юбилея в интерактивном музее в Театре на Таганке откроется масштабная экспозиция, центральным экспонатом которой станет знаменитый кабинет юбиляра, стены которого от пола до потолка покрыты автографами известных актеров, писателей, художников и политиков.

Юрий Любимов родился в 1917 году в Ярославле, в 1963-м пришел в Московский театр драмы и комедии, на Таганку. Там он поставил свои легендарные спектакли — «Мастера и Маргариту», «Гамлета» и многие другие.



Жесткий режиссер, любивший буквально дирижировать спектаклем, на репетициях сидел с фонариком и с его помощью управлял актерами. В жизни, как вспоминает вдова Каталин Любимова, он был очень мягким человеком.



Сегодня в честь дня рождения Любимова, попасть в музей можно всего за 1 рубль, а в 19:00 начнется «Добрый человек из Сезуана». Это был первый спектакль режиссера на сцене Театра на Таганке.