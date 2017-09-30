Кудрин заявил об имиджевых рисках американских санкций

Алексей Кудрин заявил, что США намерены сохранять санкции в течение длительного времени.
По словам главы совета Центра стратегических разработок, отменить наложенные Вашингтоном ограничения будет непросто, не исключено, что они будут действовать еще в течение десятилетий. Однако помочь в вопросе отмены санкций может «гибкая позиция Европы».
При этом Кудрин подчеркнул, что сегодня есть возможность «для взаимных шагов в снижении международных санкций».
Также бывший министр финансов заявил, что новые американские санкции, которые ставят РФ в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски, передает РИА Новости.
Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок: «Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России».
Напомним, в начале августа Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Были расширены секторальные ограничения в отношении российской экономики. Кроме того, США решили помешать реализации российских энергетических проектов, в том числе в Европе.
При этом Кудрин подчеркнул, что сегодня есть возможность «для взаимных шагов в снижении международных санкций».
Также бывший министр финансов заявил, что новые американские санкции, которые ставят РФ в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски, передает РИА Новости.
Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок: «Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России».
Напомним, в начале августа Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Были расширены секторальные ограничения в отношении российской экономики. Кроме того, США решили помешать реализации российских энергетических проектов, в том числе в Европе.
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