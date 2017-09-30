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    Кудрин заявил об имиджевых рисках американских санкций

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    Кудрин заявил об имиджевых рисках американских санкций

    Кудрин заявил об имиджевых рисках американских санкций

    Алексей Кудрин заявил, что США намерены сохранять санкции в течение длительного времени.

    По словам главы совета Центра стратегических разработок, отменить наложенные Вашингтоном ограничения будет непросто, не исключено, что они будут действовать еще в течение десятилетий. Однако помочь в вопросе отмены санкций может «гибкая позиция Европы».

    При этом Кудрин подчеркнул, что сегодня есть возможность «для взаимных шагов в снижении международных санкций».

    Также бывший министр финансов заявил, что новые американские санкции, которые ставят РФ в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски, передает РИА Новости.

    Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок: «Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России».

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