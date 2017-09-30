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    В Дагестане убит участковый полиции

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    В Дагестане убит участковый полиции

    В Дагестане убит участковый полиции

    В Кизлярском районе Дагестана найдено тело участкового уполномоченного полиции с признаками насильственной смерти.

    Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

    Пресс-служба МВД Дагестана: «В одном из населенных пунктов Кизлярского района сегодня обнаружено тело участкового уполномоченного полиции ОМВД по Кизлярскому району с признаками насильственной смерти».

    Обстоятельства произошедшего выясняются. Личность преступника устанавливается.

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