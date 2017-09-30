В Дагестане убит участковый полиции

В Кизлярском районе Дагестана найдено тело участкового уполномоченного полиции с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.
Пресс-служба МВД Дагестана: «В одном из населенных пунктов Кизлярского района сегодня обнаружено тело участкового уполномоченного полиции ОМВД по Кизлярскому району с признаками насильственной смерти».
Обстоятельства произошедшего выясняются. Личность преступника устанавливается.
Пресс-служба МВД Дагестана: «В одном из населенных пунктов Кизлярского района сегодня обнаружено тело участкового уполномоченного полиции ОМВД по Кизлярскому району с признаками насильственной смерти».
Обстоятельства произошедшего выясняются. Личность преступника устанавливается.
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