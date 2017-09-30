В Конго при крушении военного самолета погибли десять человек

Военно-транспортный самолет потерпел крушение в столице Демократической Республике Конго Киншасе.
На борту рухнувшего самолета находился только экипаж, в состав которого, по предварительным данным, входили десять человек. Все они погибли, сообщает агентство Reutеrs со ссылкой на директора столичного аэропорта Джорджа Табору.
По данным анонимного источника агентства в авиационной службе ДРК, разбившийся самолет — Ан-2, который направлялся в город Букаву на востоке страны.
Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета. Предварительно, причиной катастрофы стала техническая неполадка.
По данным анонимного источника агентства в авиационной службе ДРК, разбившийся самолет — Ан-2, который направлялся в город Букаву на востоке страны.
Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета. Предварительно, причиной катастрофы стала техническая неполадка.
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