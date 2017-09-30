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    В Конго при крушении военного самолета погибли десять человек

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    В Конго при крушении военного самолета погибли десять человек

    В Конго при крушении военного самолета погибли десять человек

    Военно-транспортный самолет потерпел крушение в столице Демократической Республике Конго Киншасе.

    На борту рухнувшего самолета находился только экипаж, в состав которого, по предварительным данным, входили десять человек. Все они погибли, сообщает агентство Reutеrs со ссылкой на директора столичного аэропорта Джорджа Табору.

    По данным анонимного источника агентства в авиационной службе ДРК, разбившийся самолет — Ан-2, который направлялся в город Букаву на востоке страны.

    Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета. Предварительно, причиной катастрофы стала техническая неполадка.

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