Главная дорога
ТВ-Эфир
Главная дорога

    На границе с Белоруссией появится трансграничный заповедник

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Vasily Fedosenko
    На границе с Белоруссией появится трансграничный заповедник

    На границе с Белоруссией появится трансграничный заповедник

    На границе с Белоруссией появится трансграничный заповедник
  • Фото: Reuters © 2017, Vasily Fedosenko

    • Правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией о создании трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье».

    Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.

    Из текста документа: «Соглашением предусматривается создание российско-белорусской трансграничной особо охраняемой природной территории „Заповедное Поозерье“, в состав которой войдут со стороны Российской Федерации национальный парк „Себежский“ (Псковская область), со стороны Республики Беларусь — республиканские ландшафтные заказники „Красный Бор“ и „Освейский“ (Витебская область)».

    В документе также говорится, что реализация соглашения будет способствовать сохранению биоразнообразия в смежных приграничных регионах, а также углублению двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru