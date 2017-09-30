На границе с Белоруссией появится трансграничный заповедник

Правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией о создании трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье».
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.
Из текста документа: «Соглашением предусматривается создание российско-белорусской трансграничной особо охраняемой природной территории „Заповедное Поозерье“, в состав которой войдут со стороны Российской Федерации национальный парк „Себежский“ (Псковская область), со стороны Республики Беларусь — республиканские ландшафтные заказники „Красный Бор“ и „Освейский“ (Витебская область)».
В документе также говорится, что реализация соглашения будет способствовать сохранению биоразнообразия в смежных приграничных регионах, а также углублению двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды.
Из текста документа: «Соглашением предусматривается создание российско-белорусской трансграничной особо охраняемой природной территории „Заповедное Поозерье“, в состав которой войдут со стороны Российской Федерации национальный парк „Себежский“ (Псковская область), со стороны Республики Беларусь — республиканские ландшафтные заказники „Красный Бор“ и „Освейский“ (Витебская область)».
В документе также говорится, что реализация соглашения будет способствовать сохранению биоразнообразия в смежных приграничных регионах, а также углублению двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды.
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