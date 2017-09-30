В Оренбурге BMW врезался в опору рекламного щита, есть погибшие

Спасатели вскрыли искореженный в ДТП автомобиль в Оренбурге и оказали первую помощь пострадавшему в аварии. Один человек госпитализирован, трое погибли.
В региональном управлении МЧС сообщили, что спасатели прибыли на место автокатастрофы на проспекте Знаменских в Оренбурге, где автомобиль BMW врезался в опору рекламного щита. Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 06:35.
Сообщение ГУ МЧС по Оренбургской области: «При помощи гидравлического инструмента из искореженной машины были извлечены тела троих погибших и один пострадавший. Пострадавшему была оказана первая помощь».
На месте происшествия работают следователи, устанавливающие все обстоятельства произошедшего, пишет «Интерфакс».
Сообщение ГУ МЧС по Оренбургской области: «При помощи гидравлического инструмента из искореженной машины были извлечены тела троих погибших и один пострадавший. Пострадавшему была оказана первая помощь».
На месте происшествия работают следователи, устанавливающие все обстоятельства произошедшего, пишет «Интерфакс».
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