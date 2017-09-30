Юной Вике нужны деньги на срочную операцию в Германии

Семья
16-летней Вики Троицкой из Рыбинска приходит в себя после страшного диагноза «рак костей», который поставили девочке три недели назад. Но давать волю эмоциям некогда, необходимо срочное лечение. Немецкие медики пообещали не только спасти, но и полностью вылечить Вику. Цена вопроса — 11 миллионов рублей. Это неподъемная сумма для семьи.
Впервые за последние пару месяцев Вика, взяв маму под руку, прогуливается как ни в чем не бывало. Девочка старается не показывать, насколько ей трудно.
Виктория Троицкая: «Ходить очень тяжело. Иногда даже от комнаты до кухни не могу дойти. Были боли вообще только при каких-то физических нагрузках, а потом я перестала спокойно спать. Боли начали усиливаться спустя месяц».
В канун 16-летия Вике бы готовиться к приему гостей, но пышное торжество пришлось отменить.
Светлана Троицкая, мама Виктории: «Мы планировали отметить день рождения Вики здесь, в России. Но получилась такая ситуация, что нам срочно придется вылететь в Германию на лечение, потому что нам поставили страшный диагноз „остеосаркома“».
Вика закончила с отличием 9-й класс. Были летние каникулы. Беззаботное, казалось бы, время. Но не для нее. Это были два месяца тревожного ожидания результатов анализов. Болеутоляющие уже не справлялись. Становилось понятно, что это совсем не растяжение. Врачи смогли поставить диагноз только в начале сентября и предложить лишь радикальный метод лечения — несколько курсов химиотерапии и ампутацию ноги.
Светлана Троицкая, мама Виктории: «На последнем обследовании в НИИ Блохина сказали, что появились уже две метастазы на лопатке и другой ноге. То есть лечение нужно начинать незамедлительно, потому что это очень агрессивное заболевание».
Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Сыркин, шанс на спасение ноги предложили в одной из немецких клиник, где занимаются не только лечением, но и разработкой новых методов протезирования. Там для Вики составили десятимесячный план.
Кетрин Шеперс, ведущий специалист Университетской больницы Мюнстера (Германия): «Будет проведена органосохраняющая операция. Полная резекция, удаление опухоли, и замещение коленного сустава эндопротезом».
На лечение потребуется 11 миллионов рублей. Троицким самостоятельно столько денег не найти. Если к сбору средств присоединятся неравнодушные люди, отличница Вика, пропустив целый учебный год, бодрым шагом и с надеждой в глазах сможет вернуться уже не в свой, но 10-й класс. Чтобы помочь Виктории, отправьте СМС на номер 7522 со словом «Вика» и суммой пожертвования. Например: Вика 300.
Виктория Троицкая: «Ходить очень тяжело. Иногда даже от комнаты до кухни не могу дойти. Были боли вообще только при каких-то физических нагрузках, а потом я перестала спокойно спать. Боли начали усиливаться спустя месяц».
В канун 16-летия Вике бы готовиться к приему гостей, но пышное торжество пришлось отменить.
Светлана Троицкая, мама Виктории: «Мы планировали отметить день рождения Вики здесь, в России. Но получилась такая ситуация, что нам срочно придется вылететь в Германию на лечение, потому что нам поставили страшный диагноз „остеосаркома“».
Вика закончила с отличием 9-й класс. Были летние каникулы. Беззаботное, казалось бы, время. Но не для нее. Это были два месяца тревожного ожидания результатов анализов. Болеутоляющие уже не справлялись. Становилось понятно, что это совсем не растяжение. Врачи смогли поставить диагноз только в начале сентября и предложить лишь радикальный метод лечения — несколько курсов химиотерапии и ампутацию ноги.
Светлана Троицкая, мама Виктории: «На последнем обследовании в НИИ Блохина сказали, что появились уже две метастазы на лопатке и другой ноге. То есть лечение нужно начинать незамедлительно, потому что это очень агрессивное заболевание».
Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Сыркин, шанс на спасение ноги предложили в одной из немецких клиник, где занимаются не только лечением, но и разработкой новых методов протезирования. Там для Вики составили десятимесячный план.
Кетрин Шеперс, ведущий специалист Университетской больницы Мюнстера (Германия): «Будет проведена органосохраняющая операция. Полная резекция, удаление опухоли, и замещение коленного сустава эндопротезом».
На лечение потребуется 11 миллионов рублей. Троицким самостоятельно столько денег не найти. Если к сбору средств присоединятся неравнодушные люди, отличница Вика, пропустив целый учебный год, бодрым шагом и с надеждой в глазах сможет вернуться уже не в свой, но 10-й класс. Чтобы помочь Виктории, отправьте СМС на номер 7522 со словом «Вика» и суммой пожертвования. Например: Вика 300.
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