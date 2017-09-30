Родстер «Крым»: на что способен российский автомобиль с откидным верхом

Двухместный спорткар — машина дорогая, а наш родстер, собранный из российских деталей, дешевле в 10 раз.
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Аспиранты способны творить чудеса. Доктор технических наук Дмитрий Онищенко вместе со
студентами построил родстер «Крым».
Дмитрий Онищенко, доктор технических наук, профессор кафедры поршневых двигателей Бауманского университета. «На 70% наш автомобиль состоит из компонентов „Лады Калины“. Но несущая система и дизайн — наши разработки. Это не просто машина, это настоящий научный проект. Для наших аспирантов это способ реализовать свои мечты. Я вспомнил себя в их годы, предложил идею».
Родстер «Крым» — яркий заднеприводный автомобиль с откидным верхом. Сзади расположен обычный двигатель 1,6 литра, 106 лошадей. Разгон — 8,5 секунды. Багажник находится спереди, но туда даже чемодан не войдет — все полезное пространство съел радиатор.
Крыша сделана из брезента на металлическом каркасе, открывается и закрывается. Кожаные кресла, стильный салон. Машина получилась резвая, ведь это спорткар, хоть и начального уровня. На полигоне родстер разгоняли до 200 километров в час. Но слишком быстро на машине без верха ездить не особенно комфортно.
Родстер «Крым» ассоциируется с серпантином, бризом, романтикой. В поездке на дальние расстояния конструкторы выявили в автомобиле несколько недочетов. Пока это только первый прототип. Необходимо пройти комплекс испытаний. О возможностях и достоинствах российского спорткара смотрите в программе «Главная дорога».
студентами построил родстер «Крым».
Дмитрий Онищенко, доктор технических наук, профессор кафедры поршневых двигателей Бауманского университета. «На 70% наш автомобиль состоит из компонентов „Лады Калины“. Но несущая система и дизайн — наши разработки. Это не просто машина, это настоящий научный проект. Для наших аспирантов это способ реализовать свои мечты. Я вспомнил себя в их годы, предложил идею».
Родстер «Крым» — яркий заднеприводный автомобиль с откидным верхом. Сзади расположен обычный двигатель 1,6 литра, 106 лошадей. Разгон — 8,5 секунды. Багажник находится спереди, но туда даже чемодан не войдет — все полезное пространство съел радиатор.
Крыша сделана из брезента на металлическом каркасе, открывается и закрывается. Кожаные кресла, стильный салон. Машина получилась резвая, ведь это спорткар, хоть и начального уровня. На полигоне родстер разгоняли до 200 километров в час. Но слишком быстро на машине без верха ездить не особенно комфортно.
Родстер «Крым» ассоциируется с серпантином, бризом, романтикой. В поездке на дальние расстояния конструкторы выявили в автомобиле несколько недочетов. Пока это только первый прототип. Необходимо пройти комплекс испытаний. О возможностях и достоинствах российского спорткара смотрите в программе «Главная дорога».
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