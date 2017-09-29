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    Полиция навестила постояльцев «резиновой» квартиры в центре Петербурга. Санкт-Петербург, мигранты, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция навестила постояльцев «резиновой» квартиры в центре Петербурга

    Полиция навестила постояльцев «резиновой» квартиры в центре Петербурга

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    Полиция навестила постояльцев «резиновой» квартиры в центре Петербурга

    Полиция навестила постояльцев «резиновой» квартиры в центре Петербурга

    Полиция навестила постояльцев «резиновой» квартиры в центре Петербурга

      Кто-кто в теремочке живет, выяснили сотрудники миграционного управления МВД, когда наведались с рейдом в расселенный дом в историческом центре Северной столицы.

      Престижную в прошлом жилплощадь на улице Восстания занимали 44 иностранных специалиста широкого профиля, в отношении 15 из которых были составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима проживания в РФ».

      Гастарбайтерам, видимо, настолько понравилось жить в историческом здании, что они нарушили сроки и режим пребывания в России. Большинству из них грозит выдворение, а троим уже запретили в будущем въезжать в страну.

      Не коснулись санкции лишь обнаруженного в здании самоуверенного кота. Хотя он явно принадлежит к британской породе и документов при себе не имел.

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