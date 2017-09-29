Полиция навестила постояльцев «резиновой» квартиры в центре Петербурга

Кто-кто в теремочке живет, выяснили сотрудники миграционного управления МВД, когда наведались с рейдом в расселенный дом в историческом центре Северной столицы.

Престижную в прошлом жилплощадь на улице Восстания занимали 44 иностранных специалиста широкого профиля, в отношении 15 из которых были составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима проживания в РФ».



Гастарбайтерам, видимо, настолько понравилось жить в историческом здании, что они нарушили сроки и режим пребывания в России. Большинству из них грозит выдворение, а троим уже запретили в будущем въезжать в страну.



Не коснулись санкции лишь обнаруженного в здании самоуверенного кота. Хотя он явно принадлежит к британской породе и документов при себе не имел.