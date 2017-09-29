В ЛНР отмечают 75-летие «Молодой гвардии»

В 1942 году в оккупированном Донбассе десятки юношей и девушек из городка Краснодон в эти сентябрьские дни создали подпольную антифашистскую организацию. Музей, посвященный их подвигам и героической гибели, недавно сам испытал на себе тяжесть войны и превратился в бомбоубежище. А Киев все экспонаты неожиданно потребовал передать на хранение себе.

В советское время небольшую экспозицию смотрели по пятьдесят человек в день. После начала войны в Донбассе интерес к «Молодой гвардии» проснулся вновь — о музее узнали ополченцы. Бойцам, воюющим с Украиной, потребовалась общая с ней героическая история, от которой в Киеве все чаще отказываются. Часто приходят подростки — в школах ЛНР подвиг молодогвардейцев изучают в рамках обязательной программы.



Музей молодой гвардии в Краснодоне успели отремонтировать к 70-летию подпольной организации, за пару лет до Майдана. Покрасили фриз, вставили пластиковые окна и обновили экспозицию. После референдума о независимости в Луганске Киев приказал эвакуировать экспонаты на украинскую территорию. Коллектив отказался — предложение вывезти музей из города, где молодогвардейцы ушли в подполье и где погибли почти что в полном составе, прозвучало для хранителей фондов как горькая насмешка.



Родственников самых известных молодогвардейцев — Олега Кошевого или Любы Шевцовой — в Краснодоне уже не найти, но здесь до сих пор живет внучка самого юного участника подполья Радия Юркина. Он был одним из девяти бойцов «Молодой гвардии», вернувшихся с фронта живым. В Оле Юркиной чувствуется фамильный стержень.



Ольга Юркина: «Какие-то гены передаются наверное. Мужество деда потрясает. Ему было 14 лет, воевал, потом выучился, стал летчиком-испытателем. Прошел еще одну войну — корейскую».



Земляки молодогвардейцев стараются избегать параллелей с нынешней войной на Украине. Для них это — ложная ассоциация, по сути, умаляющая подвиг партизанского подполья в 42-м году, ведь тогда краснодонщина хорошо знала своего врага в лицо и воевала против него по-настоящему.



Сентябрь в ЛНР считается месяцем памяти молодогвардейцев. Их чествуют возле школы, где они учились и на месте их страшной казни — 58-метрового шурфа краснодонской шахты, куда фашисты в январе 43-го сбросили 70 человек. Так случилось, что юбилей «Молодой гвардии» — одна из важнейших государственных дат в короткой истории самопровозглашенной республики.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Максима Березина.















