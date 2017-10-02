Захар Прилепин: кромсать культуру лучше даже не начинать

Последние скандалы в области культуры и искусства (тут и дело Серебренникова, и фильм «Матильда») показали, что общество сегодня слишком возбудимо и подвержено манипуляциям. Такая ситуация на руку силам, заинтересованным в раскачивании ситуации в России. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ заявил один из топовых писателей страны Захар Прилепин. Мы публикуем полную видеоверсию его интервью.
«Наблюдая вот эту ситуацию, я вдруг понимаю, что вот эти интересанты российского майдана — им вовсе незачем даже ставить на либеральную оппозицию или там квазилиберальную. Им можно столкнуть хоругвеносцев и Бессмертный полк, белых и красных. Найти какую-то… допустим, раз — и ставим памятник Дзержинскому. Или, допустим, выносим Ленина из Мавзолея. Тут патриоты с патриотами начнут драться. Это гораздо страшнее. Им-то веселей, а этим страшней. И тут там либералы появятся уже и, как на Майдане, начнут вот в этой игре ловить своих пескарей».
По убеждению Прилепина, чтобы избежать подобного поворота событий, культура должна быть свободна, религия — уважаема, семья — традиционна. А уважение к исторической памяти должно быть укоренено в сознании.
Почему один из топовых писателей забросил литературу, вернулся на военную стезю и перевёз семью в Донбасс? Неужели ради пиара, как утверждают некоторые?
«Я вот просто этого человека взял бы с собой, и он там бы провел со мной какое-то количество времени — три часа или ночь на передовой. И я бы сказал: ну, как тебе пиар? Хочешь еще попиариться со мной? Хочешь две недели посидеть тут, да? Хочешь перевязку кому-нибудь сделать? Ну, то есть люди неадекватные, понимаете. Люди уже настолько впавшие в ересь шоу-бизнеса и таким образом все измеряющие, что они в принципе не могут соотнести… У меня книжки продавались, я вам открою секрет, продавались даже лучше до того, как я ушел жить на Донбасс, чем продаются сейчас. Это не дает мне никаких дивидендов, может быть, помимо уважения какого-то количества людей, которые книжек не читают, и ощущения того, что то, чего я хотел, что должен был, тем и занимаюсь».
При этом Прилепин ощущает себя одним из немногих либералов в литературной среде, поскольку, как он выразился, ему ничто не мешает заступаться за Кирилла Серебренникова или Алексея Учителя, несмотря на эстетические разногласия с ними.
По словам писателя, избирательно выхолащивать культурные пласты, даже если кому-то что-то не нравится, исходя из сегодняшних представлений, крайне опасно.
«(Владимир Маяковский) явился для того, чтобы напугать не только буржуа, а вообще представление о здравом смысле своими дерзкими стихами… Молодой Пушкин, молодой Лермонтов. Это всегда вызов, это всегда провокация, это всегда радикализм в той или иной степени… И если мы сейчас начнем вот таким образом что-то кромсать и обрезать, как, собственно, сделали со „Сказкой о попе и его работнике Балде“… Попа заменили там, да? Эта история — она вообще не закончится.
Колоссальный пласт, я не знаю, национальный дух России, скажем, заключен в совершенно очевидной для огромного количества населения фигуре Сергея Александровича Есенина, да? Национальный поэт. Там огромный просто цикл поэм, которые можно трактовать как богоборческие. Я не буду цитировать, но давайте мы сейчас мы Есенина обкромсаем…
Только начните, и дальше все посыплется, потому что одни обиделись за Николая, другие обидятся за Владимира, третьи за Сталина, пятые за… Потому что одни скажут: как бы ваших не трожь, наших тоже не трожь, а анархисты за кого-то еще, а адвентисты седьмого дня еще за кого-то… Ну, то есть если иметь цельное представление о культуре, то понятно, что там камня на камне не останется… Лучше не начинать… Не надо свастики рисовать на синагогах, не надо в храмы забегать. А то, что пишет литератор в своих стихах, в своей прозе, то, что он ставит в своем маленьком театре и снимает в кино, — это уже другие вещи. Если это не подпадает под букву закона определенную, то придется оставить ему это право, потому что так было всегда».
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня сразу после «Итогов дня».
По убеждению Прилепина, чтобы избежать подобного поворота событий, культура должна быть свободна, религия — уважаема, семья — традиционна. А уважение к исторической памяти должно быть укоренено в сознании.
Почему один из топовых писателей забросил литературу, вернулся на военную стезю и перевёз семью в Донбасс? Неужели ради пиара, как утверждают некоторые?
«Я вот просто этого человека взял бы с собой, и он там бы провел со мной какое-то количество времени — три часа или ночь на передовой. И я бы сказал: ну, как тебе пиар? Хочешь еще попиариться со мной? Хочешь две недели посидеть тут, да? Хочешь перевязку кому-нибудь сделать? Ну, то есть люди неадекватные, понимаете. Люди уже настолько впавшие в ересь шоу-бизнеса и таким образом все измеряющие, что они в принципе не могут соотнести… У меня книжки продавались, я вам открою секрет, продавались даже лучше до того, как я ушел жить на Донбасс, чем продаются сейчас. Это не дает мне никаких дивидендов, может быть, помимо уважения какого-то количества людей, которые книжек не читают, и ощущения того, что то, чего я хотел, что должен был, тем и занимаюсь».
При этом Прилепин ощущает себя одним из немногих либералов в литературной среде, поскольку, как он выразился, ему ничто не мешает заступаться за Кирилла Серебренникова или Алексея Учителя, несмотря на эстетические разногласия с ними.
По словам писателя, избирательно выхолащивать культурные пласты, даже если кому-то что-то не нравится, исходя из сегодняшних представлений, крайне опасно.
«(Владимир Маяковский) явился для того, чтобы напугать не только буржуа, а вообще представление о здравом смысле своими дерзкими стихами… Молодой Пушкин, молодой Лермонтов. Это всегда вызов, это всегда провокация, это всегда радикализм в той или иной степени… И если мы сейчас начнем вот таким образом что-то кромсать и обрезать, как, собственно, сделали со „Сказкой о попе и его работнике Балде“… Попа заменили там, да? Эта история — она вообще не закончится.
Колоссальный пласт, я не знаю, национальный дух России, скажем, заключен в совершенно очевидной для огромного количества населения фигуре Сергея Александровича Есенина, да? Национальный поэт. Там огромный просто цикл поэм, которые можно трактовать как богоборческие. Я не буду цитировать, но давайте мы сейчас мы Есенина обкромсаем…
Только начните, и дальше все посыплется, потому что одни обиделись за Николая, другие обидятся за Владимира, третьи за Сталина, пятые за… Потому что одни скажут: как бы ваших не трожь, наших тоже не трожь, а анархисты за кого-то еще, а адвентисты седьмого дня еще за кого-то… Ну, то есть если иметь цельное представление о культуре, то понятно, что там камня на камне не останется… Лучше не начинать… Не надо свастики рисовать на синагогах, не надо в храмы забегать. А то, что пишет литератор в своих стихах, в своей прозе, то, что он ставит в своем маленьком театре и снимает в кино, — это уже другие вещи. Если это не подпадает под букву закона определенную, то придется оставить ему это право, потому что так было всегда».
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня сразу после «Итогов дня».
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