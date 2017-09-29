Прокурор просит отправить питерских химиков-нелегаловв колонию на пять лет

В Василеостровском районном суде прошло заседание по делу о химиках, которые незаконно изготавливали взрывчатые вещества. Именно их устройство сдетонировало весной в руках первокурсника Технологического института.
Сегодня гособвинение попросило Василеостровский районный суд отправить химика и директора инновационного центра на набережной Смоленки в исправительный «отпуск». На пять с небольшим лет каждого.
26-летний Дмитрий Довга и его руководитель Василий Кирьянов обвиняются в незаконном изготовлении, хранении и сбыте взрывчатых веществ.
Обратить внимание на предприимчивых работников инновационного центра на Смоленке ФСБ заставил взрыв, произошедший 13 апреля на крыльце библиотеки на проспекте КИМа. Тогда студент-химик получил тяжелые ранения при случайном подрыве изготовленного им же устройства.
Придя в себя, он и рассказал сотрудникам ФСБ, что лично собрал адскую машинку в лаборатории на Васильевском острове, где производство взрывчатки фактически поставлено на поток.
26-летний Дмитрий Довга и его руководитель Василий Кирьянов обвиняются в незаконном изготовлении, хранении и сбыте взрывчатых веществ.
Обратить внимание на предприимчивых работников инновационного центра на Смоленке ФСБ заставил взрыв, произошедший 13 апреля на крыльце библиотеки на проспекте КИМа. Тогда студент-химик получил тяжелые ранения при случайном подрыве изготовленного им же устройства.
Придя в себя, он и рассказал сотрудникам ФСБ, что лично собрал адскую машинку в лаборатории на Васильевском острове, где производство взрывчатки фактически поставлено на поток.
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