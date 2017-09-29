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    Герхард Шрёдер избран председателем совета директоров «Роснефти». Роснефть, деловые новости, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГерхард Шрёдер избран председателем совета директоров «Роснефти»

    Герхард Шрёдер избран председателем совета директоров «Роснефти»

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    Герхард Шрёдер избран председателем совета директоров «Роснефти»

    Герхард Шрёдер избран председателем совета директоров «Роснефти»

    Герхард Шрёдер избран председателем совета директоров «Роснефти»

      Внеочередное собрание акционеров «Роснефти» утвердило кандидатуру Герхарда Шрёдера в качестве независимого директора. И буквально через полчаса после этого стало известно, что Шрёдер избран председателем совета директоров.

      Как пояснил глава «Роснефти» Игорь Сечин, номинируя немецкого политика, это будет способствовать развитию европейского бизнеса компании и расширению присутствия в Европе.

      Правда, в самой Германии назначению рады далеко не все. Канцлер Ангела Меркель назвала номинацию Шрёдера ненормальной, отметив, что речь идет о компании, внесенной в санкционный список. Однако сам политик говорит, что это его личное дело.

      Герхард Шрёдер, председатель совета директоров «Роснефти»: «Я твердо убежден, что интересы Германии не в последнюю очередь заключаются в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией — как с экономической точки зрения, так и с политической».

      Шрёдер добавил, что ситуацию в энергетическом секторе сейчас обостряет не Европейский союз, а в первую очередь США.

      Герхард Шрёдер вошел в историю как самый лояльный по отношению к России немецкий лидер. Благодаря его усилиям реализованы крупные проекты между двумя странами. Выбирая столь авторитетного политика, «Роснефть» делает ставку на обширные связи экс-канцлера с европейской элитой — в условиях санкций это особенно полезно.

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