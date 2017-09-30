На Донбассе вновь напряжённая обстановка. Почему один из топовых российских писателей забросил перо и вернулся на военную службу?
По каким причинам в конфликте вокруг фильма «Матильда» он поддержал Алексея Учителя? Что даёт ему основание утверждать, что нашу культуру приватизировали русофобы? Какие болезни общества выгодны силам, мечтающим раскачать ситуацию в стране? Что значит быть «православным мракобесом» или «литературным либералом»? Ответы — в программе «Поздняков».
Об опасности кромсания культурных пластов
Национальный поэт. Там огромный просто цикл поэм, которые можно трактовать как богоборческие. Давайте мы сейчас мы Есенина обкромсаем… Только начните, и дальше все посыплется, потому что одни обиделись за Николая, другие обидятся за Владимира, третьи за Сталина.
О здравом смысле и уважении
Культура должна быть свободна, религия должна быть уважаема, семья должна быть традиционна. Уважение к исторической памяти должно быть укоренено в сознании.
О манипуляциях
Выяснилось, что мы манипулируемы. Это нехорошо, потому что сегодня мы манипулируемы потому, что за кровное за свое заступаемся, а завтра мы даже и не поймем просто, на кого мы набросились.
О реакции на события в Крыму и Донбассе
Огромное количество персонажей, которые все в орденах за государственные заслуги, все в премиях… вдруг выяснилось, что как-то либо активно выступают против этой ситуации, либо стараются от нее отдалиться, либо стараются куда-нибудь спрятаться, чтобы их, не дай бог, в это не втянули.
О русофобии и патриотическом угаре
Было 100 литературных журналов. 99% литературных журналов ушло к людям сугубо западнических либеральных убеждений, и оставили вот один журнал русским писателям… И когда говорят, что вот, патриотический угар, везде патриоты, все оккупировали. Ну, ребята, там нас нет.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в понедельник сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
Об опасности кромсания культурных пластов
Национальный поэт. Там огромный просто цикл поэм, которые можно трактовать как богоборческие. Давайте мы сейчас мы Есенина обкромсаем… Только начните, и дальше все посыплется, потому что одни обиделись за Николая, другие обидятся за Владимира, третьи за Сталина.
О здравом смысле и уважении
Культура должна быть свободна, религия должна быть уважаема, семья должна быть традиционна. Уважение к исторической памяти должно быть укоренено в сознании.
О манипуляциях
Выяснилось, что мы манипулируемы. Это нехорошо, потому что сегодня мы манипулируемы потому, что за кровное за свое заступаемся, а завтра мы даже и не поймем просто, на кого мы набросились.
О реакции на события в Крыму и Донбассе
Огромное количество персонажей, которые все в орденах за государственные заслуги, все в премиях… вдруг выяснилось, что как-то либо активно выступают против этой ситуации, либо стараются от нее отдалиться, либо стараются куда-нибудь спрятаться, чтобы их, не дай бог, в это не втянули.
О русофобии и патриотическом угаре
Было 100 литературных журналов. 99% литературных журналов ушло к людям сугубо западнических либеральных убеждений, и оставили вот один журнал русским писателям… И когда говорят, что вот, патриотический угар, везде патриоты, все оккупировали. Ну, ребята, там нас нет.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в понедельник сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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