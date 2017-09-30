Квартирный вопрос
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Квартирный вопрос
    На НТВ — интервью Захара Прилепина. Николай II, НТВ, литература, Крым, войны и вооруженные конфликты, ДНР, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа НТВ — интервью Захара Прилепина

    На НТВ — интервью Захара Прилепина

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    На НТВ — интервью Захара Прилепина

    На НТВ — интервью Захара Прилепина

    На НТВ — интервью Захара Прилепина

      На Донбассе вновь напряжённая обстановка. Почему один из топовых российских писателей забросил перо и вернулся на военную службу?

      По каким причинам в конфликте вокруг фильма «Матильда» он поддержал Алексея Учителя? Что даёт ему основание утверждать, что нашу культуру приватизировали русофобы? Какие болезни общества выгодны силам, мечтающим раскачать ситуацию в стране? Что значит быть «православным мракобесом» или «литературным либералом»? Ответы — в программе «Поздняков».

      Об опасности кромсания культурных пластов

      Национальный поэт. Там огромный просто цикл поэм, которые можно трактовать как богоборческие. Давайте мы сейчас мы Есенина обкромсаем… Только начните, и дальше все посыплется, потому что одни обиделись за Николая, другие обидятся за Владимира, третьи за Сталина.

      О здравом смысле и уважении

      Культура должна быть свободна, религия должна быть уважаема, семья должна быть традиционна. Уважение к исторической памяти должно быть укоренено в сознании.

      О манипуляциях

      Выяснилось, что мы манипулируемы. Это нехорошо, потому что сегодня мы манипулируемы потому, что за кровное за свое заступаемся, а завтра мы даже и не поймем просто, на кого мы набросились.

      О реакции на события в Крыму и Донбассе

      Огромное количество персонажей, которые все в орденах за государственные заслуги, все в премиях… вдруг выяснилось, что как-то либо активно выступают против этой ситуации, либо стараются от нее отдалиться, либо стараются куда-нибудь спрятаться, чтобы их, не дай бог, в это не втянули.

      О русофобии и патриотическом угаре

      Было 100 литературных журналов. 99% литературных журналов ушло к людям сугубо западнических либеральных убеждений, и оставили вот один журнал русским писателям… И когда говорят, что вот, патриотический угар, везде патриоты, все оккупировали. Ну, ребята, там нас нет.

      Программа «Поздняков» выйдет в эфир в понедельник сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.

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