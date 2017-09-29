Патриарх Кирилл приравнял оскорбление религиозных чувств к экстремизму

Глава Русской православной церкви сегодня прибыл в Узбекистан, где православная община хоть и небольшая, но является второй по численности. Патриарх Кирилл пробудет в этой стране до понедельника, и посетит за это время Бухару и Самарканд.

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В Ташкентской епархии десятки православных храмов. Есть мужской и женский монастыри, духовная семинария. Ее начали строить одиннадцать лет назад, тогда же в республику приезжал Алексий Второй. Это был первый в истории визит главы Русской православной церкви в Ташкентскую епархию. Нынешний патриарх Кирилл, сопровождал Алексия Второго в той поездке.



Патриарх встречается с верующими, встреча с паствой — основная цель его визита, который называется Первосвятительским. Свято-Троицкий Никольский женский монастырь. Он открылся в Ташкенте еще до октябрьской революции, но после нее был разорен. И многие женщины в те годы, принимали монашеский постриг тайно.



Патриарх Кирилл: «И вот эти монахини учили православию тех людей и то поколение, которое не могло получить сведения о вере нигде».



Главу Русской православной церкви в Узбекистане встречают на высшем уровне. Патриарха Кирилла принимает президент республики Шавкат Мирзиёев.



Узбекский народ толерантен, терпим к чужой вере, несколько раз повторяет муфтий Усманхон Алимов, благодушен — добавляет Патриарх Кирилл. На этой встрече говорят о том, как важно людям разной веры уважать другу друга, ведь оскорбление религиозных чувств нередко провоцирует внутренние конфликты. Патриарх Кирилл считает это одной из форм экстремизма.



Визит главы Русской православной церкви в Узбекистан продлится еще три дня. В программе визита — посещение Самарканда и Бухары. Патриарх Кирилл говорит, что хотел бы прикоснуться к многовековой культуре это страны, передает корреспондент НТВ Святослав Гордин.

