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    Пить или петь: в Питере ревнители трезвости ополчились на хит Шнура. Санкт-Петербург, алкоголь, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПить или петь: в Питере ревнители трезвости ополчились на хит Шнура

    Пить или петь: в Питере ревнители трезвости ополчились на хит Шнура

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    Пить или петь: в Питере ревнители трезвости ополчились на хит Шнура

    Пить или петь: в Питере ревнители трезвости ополчились на хит Шнура

    Пить или петь: в Питере ревнители трезвости ополчились на хит Шнура

      Активисты движения «За безопасность» винят автора модного хита «В Питере пить» в росте городской преступности.

      Опасения петербургских активистов возникли после детального изучения статистики Генпрокуратуры о состоянии преступности в России за последние полгода. Выяснилось, что Петербург увеличил собственные показатели за подобный период 2016-го на 115 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. И в этом активисты усмотрели музыкальный след.

      Дмитрий Курдесов, активист общественного движения «За безопасность»: « Когда люди в компании слушают песню „В Питере пить“, они начинают употреблять алкогольные напитки без меры. В большинстве своем, это и приводит к преступлениям».

      Александр Невзоров, бесстрашно погружавшийся в беспокойный мир песенного творчества Сергея Шнурова, предлагает посмотреть на проблему предельно трезво.

      Александр Невзоров, публицист: «А кто вообще сказал, что преступления нужно совершать только в трезвом виде?! Что за глупости, что за дискриминация?! В пьяном виде, насколько я понимаю, они совершаются намного комфортнее. Всё равно самые страшные преступления те, которые совершаются трезвыми. Я даже думаю, это вклад в борьбу с преступностью».

      Возможно, этого же мнения придерживается и прокуратура. Тем более что рост показателя связывают с введением уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

      Активисты-общественники требуют сократить ротацию хита на радио, а также исключить «В Питере пить» из концертного репертуара.

      Готовых и не готовых подпевать всухую выслушала корреспондент НТВ Юлия Олещенко.

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