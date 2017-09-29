Пить или петь: в Питере ревнители трезвости ополчились на хит Шнура

Активисты движения «За безопасность» винят автора модного хита «В Питере пить» в росте городской преступности.

Опасения петербургских активистов возникли после детального изучения статистики Генпрокуратуры о состоянии преступности в России за последние полгода. Выяснилось, что Петербург увеличил собственные показатели за подобный период 2016-го на 115 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. И в этом активисты усмотрели музыкальный след.



Дмитрий Курдесов, активист общественного движения «За безопасность»: « Когда люди в компании слушают песню „В Питере пить“, они начинают употреблять алкогольные напитки без меры. В большинстве своем, это и приводит к преступлениям».



Александр Невзоров, бесстрашно погружавшийся в беспокойный мир песенного творчества Сергея Шнурова, предлагает посмотреть на проблему предельно трезво.



Александр Невзоров, публицист: «А кто вообще сказал, что преступления нужно совершать только в трезвом виде?! Что за глупости, что за дискриминация?! В пьяном виде, насколько я понимаю, они совершаются намного комфортнее. Всё равно самые страшные преступления те, которые совершаются трезвыми. Я даже думаю, это вклад в борьбу с преступностью».



Возможно, этого же мнения придерживается и прокуратура. Тем более что рост показателя связывают с введением уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.



Активисты-общественники требуют сократить ротацию хита на радио, а также исключить «В Питере пить» из концертного репертуара.



Готовых и не готовых подпевать всухую выслушала корреспондент НТВ Юлия Олещенко.