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    В Польше в супермаркете повесили объявление о проверке украинцев на кассе

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    • Фото: Zuza Szol / facebook.com
    В Польше в супермаркете повесили объявление о проверке украинцев на кассе

    В Польше в супермаркете повесили объявление о проверке украинцев на кассе

    В Польше в супермаркете повесили объявление о проверке украинцев на кассе
  • Фото: Zuza Szol / facebook.com

    • Владелец продуктового магазина в польском городе Барлинек обязал охрану проверять сумки граждан Украины, которые заходили в магазин.

    Табличку с требованием проверять каждого гражданина Украины повесил на кассе владелец магазина Bimex Ежи Битель. «Каждый гражданин Украины после выхода с касс будет проверен», — написано на польском и украинском языках.

    Объявление провисело в супермаркете сутки, после чего его сняли. Фото таблички разлетелось по Сети, после чего владельцу магазина пришлось объяснить свои действия. Ежи Битель заявил, что его разозлил недавний случай с украинцем, который вынес из магазина две сумки с продуктами.

    Ежи Битель, владелец Bimex: «Поляк может что-то украсть раз в месяц. С украинцами такие истории случаются даже четыре раза в неделю. Я должен был нанять двух дополнительных охранников».

    Также Битель добавил, что сожалеет о вспышке гнева.

    Ежи Битель: «Я сказал сделать ее (табличку) под влиянием импульса, слишком быстро. Не таким должно было быть содержание таблички. Искренне извиняюсь перед всеми, кто чувствует себя оскорбленным. Таблички с таким содержанием быть не должно».

    В скандал вмешался Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения. Там заявили, что ответственные за размещение подобного объявления должны понести уголовную ответственность. Сотрудники центра проинформировали об инциденте прокуратуру, омбудсмена и посольство Украины в Польше, сообщает портал 112.Ua.

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