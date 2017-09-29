В Москве расследуют хищение 457 млн при закупке лабораторных обезьян

Около полумиллиарда рублей похитили организаторы аферы при закупке лабораторных обезьян в научный центр РАН.
Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено против сотрудников Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным источника, сотрудники научного центра заключали договоры на поставку лабораторных мартышек и макак разных пород, указывая в контрактах завышенную стоимость. На афере мошенники заработали 457 миллионов рублей. Полученными деньгами сотрудники «распорядились по своему усмотрению», отметил собеседник агентства.
Официального комментария правоохранительных органов пока не поступало.
По данным источника, сотрудники научного центра заключали договоры на поставку лабораторных мартышек и макак разных пород, указывая в контрактах завышенную стоимость. На афере мошенники заработали 457 миллионов рублей. Полученными деньгами сотрудники «распорядились по своему усмотрению», отметил собеседник агентства.
Официального комментария правоохранительных органов пока не поступало.
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