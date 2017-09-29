Дом Мельникова готовится к исследовательским и реставрационным работам

Сегодня стало известно, как будут реставрировать знаменитый дом Мельникова. Уникальный памятник советского авангарда построили в конце 20-х годов в Кривоарбатском переулке Москвы. После долгих лет и серии неудачных ремонтов в стенах и перекрытиях особняка появились трещины, а на участке вокруг здания просел грунт.

Последние 10 лет дом-мастерская входит в список 100 памятников мировой культуры, которым грозит исчезновение. Если бы Константин Мельников был жив, он мог бы с успехом вести мастер-классы на тему «Как построить на 8 сотках дом, который не развалится». Дом Мельникова — выдающейся памятник не только с художественной, но и с инженерной точки зрения. Взять хотя бы устройство окон, которые просто снимаются.



Как предает корреспондент Алина Репина, одноквартирный трехэтажный жилой дом, если говорить официально, архитектор Константин Мельников построил для себя и своей семьи в 1929 году. До недавних пор здесь жили его родственники. Юридические споры с ними не утихают до сих пор. Последнюю и единственную реставрацию здесь проводили при них, в середине 90-х. О ее качестве можно судить, например, по обвалившейся штукатурке в гардеробной.



Где-то неправильно подобрали материалы, где-то — покрасили не так. Радует то, что уже сейчас точно ясно, как было на самом деле. Здесь не будет реконструкции, речь идет исключительно о реставрации с полным сохранением оригинального авторского замысла. В доме недавно нашли, например, оригинальные чертежи отопления. Сразу видно, что архитектор-новатор, строивший футуристичные гаражи и ДК, параметры собственного дома измерял в допотопных к тому времени вершках и аршинах, а не в законных советских метрах. Теперь дом измерят современным аршином.



Исследования покажут, насколько глубоки трещины, не расшатал ли здание построенный рядом бизнес-центр с подземным гаражом и как сделать лестницы более прочными, чтобы по ним могли безопасно подниматься экскурсанты.