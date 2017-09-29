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    В Сингапуре из продажи изъяли поддельные LEGO с фигурками боевиков ИГ

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    • Фото: game2day.org
    В Сингапуре из продажи изъяли поддельные LEGO с фигурками боевиков ИГ

    В Сингапуре из продажи изъяли поддельные LEGO с фигурками боевиков ИГ

    В Сингапуре из продажи изъяли поддельные LEGO с фигурками боевиков ИГ
  • Фото: game2day.org

    • Сингапурские СМИ сообщили, что на прилавках розничных и онлайн магазинов появились LEGO-террористы.

    В LEGO прокомментировали скандал вокруг фигурок шахидов, которые покупатели стали находить в знаменитых конструкторах. Представитель компании Шарлотта Симонсен подчеркнула, что наборы не имеют «никакого отношения к LEGO Group»: игрушки поддельные.

    Ранее издание Straits Times сообщило, что появившиеся на прилавках наборы предназначались для детей от шести до 12 лет и состояли из фигурок, изображавших боевиков с оружием. Все розничные магазины уже изъяли из продажи этот товар, передает РИА Новости.

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