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    Террористы убили 6 человек с помощью овцы-смертницы в Кабуле

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    Террористы убили 6 человек с помощью овцы-смертницы в Кабуле

    Террористы убили 6 человек с помощью <nobr>овцы-смертницы</nobr> в Кабуле

    Жертвами взрыва у мечети в столице Афганистана стали по меньшей мере шесть человек. 20 получили ранения.

    Взрыв прогремел сегодня в кабульском квартале Калаи Фатхулла у шиитской мечети, когда люди выходили с пятничной молитвы.

    Как рассказали очевидцы, взрывное устройство было прикреплено к телу овцы. Террористы взорвали бомбу дистанционно, сообщает сайт «Вести.Ru».

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