Террористы убили 6 человек с помощью овцы-смертницы в Кабуле

Жертвами взрыва у мечети в столице Афганистана стали по меньшей мере шесть человек. 20 получили ранения.
Взрыв прогремел сегодня в кабульском квартале Калаи Фатхулла у шиитской мечети, когда люди выходили с пятничной молитвы.
Как рассказали очевидцы, взрывное устройство было прикреплено к телу овцы. Террористы взорвали бомбу дистанционно, сообщает сайт «Вести.Ru».
Как рассказали очевидцы, взрывное устройство было прикреплено к телу овцы. Террористы взорвали бомбу дистанционно, сообщает сайт «Вести.Ru».
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