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    Пассажиры «ВИМ-Авиа» покупают новые билеты и улетают рейсами других компаний. авиакомпании, самолеты, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажиры «ВИМ-Авиа» покупают новые билеты и улетают рейсами других компаний

    Пассажиры «ВИМ-Авиа» покупают новые билеты и улетают рейсами других компаний

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    Пассажиры <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> покупают новые билеты и улетают рейсами других компаний

    Пассажиры «ВИМ-Авиа» покупают новые билеты и улетают рейсами других компаний

    Пассажиры <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> покупают новые билеты и улетают рейсами других компаний

      В Москве сегодня изберут меру пресечения гендиректору и главному бухгалтеру «ВИМ-Авиа». Следователи настаивают на аресте. Утром в Иркутске приземлился самолет этой авиакомпании с китайскими туристами на борту. Своего вылета они не стали ждать в аэропорту и отправились в гостиницу.

      Среди пассажиров этого рейса были и граждане России. Они рассказали, что лайнер был практически пустой. Большинство людей, заплатив за новые билеты, улетело самолетами других авиакомпаний. Правда, некоторым пришли СМС-оповещения, что рейс «ВИМ-Авиа» состоится.

      Наталья Ленская, пассажирка: «Были сомнения, купила билет на другой рейс, на „Уральские авиалинии“, которые вылетают чуть позже. Хорошо, что он возвратный. Придется возвращать».

      смотретьОтложенные рейсы «ВИМ-Авиа» начали вылетать в пункты назначения
      Отложенные рейсы «ВИМ-Авиа» начали вылетать в пункты назначения
      Всего за минувшие сутки удалось перевезти 2,5 тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа». На сегодня запланированы более 30 рейсов. Авиакомпания 25 сентября заявила о том, что в связи с финансовыми трудностями и нехваткой оборотных средств прекращает выполнять чартерные рейсы. До конца года «ВИМ-Авиа» должна была перевезти около 200 тысяч пассажиров. По инициативе Росавиации проводится внеплановая проверка перевозчика, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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