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    На берегах Керченского пролива из-за шторма скопилось более 3 тыс. автомобилей

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    • Фото: krymea.ru
    На берегах Керченского пролива <nobr>из-за</nobr> шторма скопилось более 3 тыс. автомобилей

    На берегах Керченского пролива из-за шторма скопилось более 3 тыс. автомобилей

    На берегах Керченского пролива <nobr>из-за</nobr> шторма скопилось более 3 тыс. автомобилей
  • Фото: krymea.ru

    • Около 3,3 тысяч машин ждут открытия движения паромов в Керченском проливе, остановленного более 80 часов назад из-за сильного ветра.

    В Крыму до 30 сентября действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Переправу в Керченском проливе закрыли еще в понедельник поздно вечером.

    По данным метеорологов, стихия, возможно, утихнет уже сегодня во второй половине дня, и переправа возобновит работу. Как сообщил «Интерфаксу» оператор Керченской паромной переправы, на специальной накопительной площадке для грузовиков со стороны Крыма сейчас стоит 755 фур, со стороны Краснодарского края — 855. Также своей очереди ожидают сотни легковых автомобилей и десятки автобусов.

    Представитель компании «Морская дирекция»: «Переправа не работает 83 часа. В порту „Крым“ находятся 820 легковых автомобилей, 44 автобуса, 35 грузовиков и 91 малотоннажное средство. В порту „Кавказ“ — 415 легковушек, 76 автобусов, 80 грузовиков и 137 малотоннажник».

    Керченская переправа — единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и материковой частью России. Она используется для перевозки людей, автомобилей и грузов.

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