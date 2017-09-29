На берегах Керченского пролива из-за шторма скопилось более 3 тыс. автомобилей

Около 3,3 тысяч машин ждут открытия движения паромов в Керченском проливе, остановленного более 80 часов назад
из-за сильного ветра.
В Крыму до 30 сентября действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Переправу в Керченском проливе закрыли еще в понедельник поздно вечером.
По данным метеорологов, стихия, возможно, утихнет уже сегодня во второй половине дня, и переправа возобновит работу. Как сообщил «Интерфаксу» оператор Керченской паромной переправы, на специальной накопительной площадке для грузовиков со стороны Крыма сейчас стоит 755 фур, со стороны Краснодарского края — 855. Также своей очереди ожидают сотни легковых автомобилей и десятки автобусов.
Представитель компании «Морская дирекция»: «Переправа не работает 83 часа. В порту „Крым“ находятся 820 легковых автомобилей, 44 автобуса, 35 грузовиков и 91 малотоннажное средство. В порту „Кавказ“ — 415 легковушек, 76 автобусов, 80 грузовиков и 137 малотоннажник».
Керченская переправа — единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и материковой частью России. Она используется для перевозки людей, автомобилей и грузов.
По данным метеорологов, стихия, возможно, утихнет уже сегодня во второй половине дня, и переправа возобновит работу. Как сообщил «Интерфаксу» оператор Керченской паромной переправы, на специальной накопительной площадке для грузовиков со стороны Крыма сейчас стоит 755 фур, со стороны Краснодарского края — 855. Также своей очереди ожидают сотни легковых автомобилей и десятки автобусов.
Представитель компании «Морская дирекция»: «Переправа не работает 83 часа. В порту „Крым“ находятся 820 легковых автомобилей, 44 автобуса, 35 грузовиков и 91 малотоннажное средство. В порту „Кавказ“ — 415 легковушек, 76 автобусов, 80 грузовиков и 137 малотоннажник».
Керченская переправа — единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и материковой частью России. Она используется для перевозки людей, автомобилей и грузов.
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